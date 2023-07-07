新北坪林商圈 赴彰化鹿港進行茶產業交流

邀請中南部企業走訪體驗茶鄉之美

112年7月5日為讓新北市坪林區產製文山包種茶跨區行銷，新北市坪林商圈發展協會透過新北市經濟發展局補助新北市商圈聯合會之計畫，邀請商圈業者等超過20位成員和彰化企業合作，於7月5日至佐儀運動休閒園區進行茶產業文化推光交流茶會，會中新北市坪林區商圈推出「茶山療癒之旅」以在地人角度切入坪林，吃在哪?住在哪?玩在哪?感動在哪?期盼彰化企業好朋友將坪林安排在遊程而非路過。

本次至深耕molten品牌多年鹿港鎮佐儀運動園區進行茶席交流及茶葉展售會,並由該公司共同協助做有效整合行銷，藉由異業結盟推廣坪林特色茶產業及茶旅文化。藉由一杯茶帶您完成一趟識茶、習茶、品茗的微旅行遊成。將坪林遊程等推薦給當地企業團體、旅遊業者、媒體及民眾，期待彰化縣朋友親自到北臺灣新北市坪林來趟茶旅新體驗。

新北市坪林商圈理事長高明富表示，坪林是包種茶的產地，希望透過本次與佐儀公司產業交流活動，讓所有愛茶的人可以與現場店家有更深度的交流，塑造一條坪林的茶文化路徑。

「坪林包種春茶遊微旅行」於 7 月 1 日至 23 日每周六日共舉辦八場茶席，茶席中可以品嚐到包含頭等獎第一名在內的三款頭等茶，並參觀坪林茶葉博物館、帶著裝有坪林包種茶綠茶粉的「包坪安祈福御守」前往坪林地方信仰中心保坪宮巡禮。

2023 坪林包種春茶遊微旅行每人報名費用 350 元，含浮生綠茶席位一個、坪林茶葉博物館門票一張、坪林有聲導覽地圖一張、包坪安祈福御守一個。報名請洽 https://reurl.cc/M8kYjn 或撥打 02-25560986 了解更多活動資訊。