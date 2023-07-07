快搶!只有19天 福容線上旅展聯合住宿券買15送2

搶攻暑假商機，福容夏季旅展再推超人氣商品。即日起至7月21日聯合住宿券買10送1，優惠價29,000元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張只要2,559元，相當於優惠2.3折起。福容於7月14〜17日也於台北世貿一館舉辦現場旅展，攤位B826-B923。

福容徠旅高雄 位在前金區，橘線市議會站4號出口一分鐘即可到達。圖／福容大飯店提供

福容會員購買成套住宿券，還可於現場玩轉盤遊戲，每天限量抽出1張聯合住宿券；此外即日起至8月4日期間憑發票登錄享福卡APP再參加抽獎，有機會獲得福容徠旅住宿體驗券。9月30日前加入福容會員月月送好禮，住宿月月再抽福容徠旅住宿紅包，最高價值10,000元！

Yogibo來自美國的懶骨頭專家 專注研發各式懶人沙發。圖／福容大飯店提供

延續上個月TTE旅展住宿券大獲好評，福容將在即日起至7月21日舉辦夏季線上旅展，主推必搶商品「聯合住宿券」，1套5張14,500元；買10送1，只要29,000元，平均一張2,636元；福容會員則享買15送1「再贈1」，平均一張更只要2,559元(非會員或打統編的民眾恕不享有再贈1)。

福容花蓮店 使用1張住宿券即可入住花蓮店。圖／福容大飯店提供

7月14〜17日福容也於台北世貿一館舉辦現場旅展，攤位B826-B923，推出「單張販售」方案，一張2,900元，讓小資族也能輕鬆入手。凡現場購買成套商品(聯合住宿券5張)的福容會員，可立即獲得轉盤遊戲機會，每日限量抽出1張聯合住宿券，還有來自美國的懶骨頭專家Yogibo超人氣商品等多樣好禮，購買套數越多獲得愈多獎品，人人有獎！不論線上或現場購買成套票券者，於即日起至8月4日憑發票登錄享福卡APP還可參加會員抽獎活動(每張發票、每名會員限一次得獎資格)，有機會獲得福容徠旅住宿券、麗寶福容雙園擇一門票、福隆迪士尼沙雕免費入場等多項大獎！發票登錄得獎名單將於8月11日(五)公佈在享福卡APP最新消息。

福容福隆店 使用3張聯合住宿券即可入住三天兩夜。圖／福容大飯店提供

現在只要1張聯合住宿券，即可入住福容全新輕旅品牌「福容徠旅」，也能至福容墾丁店享受熱情南台灣，或到福容花蓮店度假慢活放輕鬆；最熱門的福容淡水漁碼店、福容福隆店以及麗寶福容店則使用2張聯合住宿券即可入住。立即加入福容享福卡會員，9月30日前每月都有好禮送給你，活動期間透過官網、會員APP或電話入住全連鎖任一分店住房專案，月月再抽福容徠旅住宿金，最高10,000元!快安排假期來福容，環台給你最多的選擇!

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