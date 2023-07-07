2023年「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」盛大開幕

由中華民國對外貿易發展協會及展昭國際企業股份有限公司共同主辦的「2023台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」，7月7日於臺中國際展覽館盛大開幕。展覽匯聚311家國內外企業參與展出，使用714個攤位，預計吸引超過4萬5,000名國內外專業人士與民眾觀展採購，帶動疫後中臺灣食、飲品產業商機復甦。

瓜地馬拉共和國大使館商務參事薩尼克（Mr. Hugo Sanic），帶領貴賓參觀拉丁美洲館。圖／貿協提供

本屆展覽以「食尚風潮，匯聚台中」為主軸，聚焦4大主題「品茗好茶、飲盡黑金、玩美烘焙及酒厚微醺」，參展廠商依據四大主題，呈現最新穎的商品，包括專精臺灣各地高山茶的茶商茶和津，展出品質優良的臺灣在地茶種；亦有為傳統老茶行，注入新靈魂與創意的手搖飲品牌南海茶道。咖啡類別則有主打全臺灣唯一農場直營、產銷合一的連鎖咖啡品牌歐客佬，嚴選產地無農藥無化肥栽培的勁香咖啡；以及直接由產地嚴選進口優質咖啡的卡塔摩納，展出特色優質咖啡豆、高品質咖啡機及烘豆咖啡機；此外，知名餐飲設備大廠中部電機、三麥機械、UNOX、偉世塔廚具及達達國際等，展出最新的節能餐飲烘焙設備、餐廚空間規劃、生活家電及創意家具；另台中在地餅乾品牌左心房、專營湯品原料的知名大廠宗霆以及老字號牛頭牌沙茶醬大廠好帝一等，帶來中臺灣伴手禮及臺灣經典美食。

各方貴賓齊聚一堂，彩球儀式共祝展覽圓滿成功。圖／貿協提供

展期同步辦理豐富多元的周邊活動，其中茗茶區的「台灣茶產業文化國際論壇」、「全國雙杯式品茗茶藝競賽」和「親子茶藝競賽」，除了展現專業品茗及泡茶技藝，更藉由親子趣味競賽，促進茶產業年輕化培養習茶品格；烘焙暨加工食品區則由臺中市糕餅商業同業公會主辦「名人表演堂-現場製作台中特產」、「糕餅特賣會」及「優良產品認證頒獎」，藉由吃，讓參觀者親身感受從古至今的糕餅傳奇與臺灣在地民情，也運用流行的西式甜點吸引年輕族群重新發現臺中百年糕餅新風味；此外，全國性的咖啡競賽「TISCA全國杯測師挑戰賽」、「2023台灣手沖咖啡錦標賽(THDC)」及「2023世界盃虹吸咖啡大賽台灣選拔賽(TSC)」亦同時於展中辦理，除吸引各方職業好手競相挑戰外，更提供各地的杯測師及咖啡師好手們一交流切搓之專業平台。酒區延續往年人氣活動「品酒教室」，邀請業界資深講師分享日本酒、威士忌及葡萄酒的製酒工藝與品鑑推廣品酒藝術。

「2023台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」於7月7日起至10日，每日開放專業人士免費入場及一般民眾購票入場（票價新台幣100元）。歡迎闔家前往台中體驗異國及特色美食、飲品及烘焙產品。更多展覽資訊請逕至官網（ www.tcfb.com.tw）查詢。