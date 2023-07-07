樂活一夏 拉丁美洲館優質產品登陸中臺灣

2023年台中國際茶、酒、咖啡暨烘焙展於7月7日在台中國際展覽館熱鬧開展，經濟部國際貿易局與外貿協會於展中設置「拉丁美洲館」。展出來自我邦交國貝里斯、瓜地馬拉以及巴拉圭的優質產品，包含貝里斯可可茶、咖啡與小英總統喜愛的辣台妹辣醬，以及瓜地馬拉咖啡、巴拉圭蘭姆酒、瑪黛茶、有機芝麻及奇亞籽等產品。

外貿協會秘書長王熙蒙偕同展昭國際企業股份有限公司總經理林茂廷、台中市酒類商業同業公會理事長廖雅悊、台中市進出口公會理事長劉宏洲等貴賓蒞臨拉美館共襄盛舉。瓜地馬拉駐臺大使館薩尼克（Hugo Sanic）商務參事親自為貴賓介紹遠從瓜地馬拉來臺參展之6家咖啡商產品。

瓜地馬拉總統賈麥岱上任後推動白色標章「Sello Blanco」政策，獲得白色標章認證的產品，為瓜國在地生產且具備出口潛力之產品。本次拉丁美洲館特地設置白色標章「Sello Blanco」產品專櫃，協助推廣瓜國優質產品。此外，瓜國咖啡協會特別設立Anacafé專櫃，展出之優質咖啡豆吸引眾多民眾駐足了解相關資訊，讓我國民眾能更深入了解邦交國產品之特色。

今（2023）年4月25日我國與巴拉圭簽署「有機農業生產系統相互承認瞭解備忘錄」，進一步深化臺巴經貿關係，同時展開農業合作新頁。巴國為我國有機砂糖及有機芝麻重要進口來源國，此項備忘錄簽署後，巴國有機農產品在臺灣即被認定為有機產品，預期將提升雙邊有機農產品貿易。近年來，國人食用有機食物的樂活風氣盛行，巴國有機芝麻及奇亞籽也在此次展覽中展出，貿協表示，拉丁美洲館的設置可帶動更多有機產品引進臺灣。