澧瀜號推出勞斯萊斯等級的台灣茶

孕育四年「龍隱」初亮相即完售，再度引起話題。

致力於提供優質台灣茶品的台灣茶莊「澧瀜號」， 從海拔 2150公尺以上的南投縣仁愛鄉合歡山西峰原始林中，孕育四年，造就出「勞斯萊斯」等級的台灣頂級烏龍茶-「龍隱」。 由於數量珍稀，消息一傳出，即高價完售!台灣茶的魅力，再度引起話題。

澧瀜號創辦人鄭旭騰說，「做茶」能像我那麼執著與熱愛的人，應該相當少數，我的信念很簡單，就是種植最 TOP.1的台灣茶，推廣給全世界愛喝茶的人士，即便路程艱辛，過程中也需視氣候來決定收成多寡，但我深信只要不斷堅持，就能將最好的茶品分享給茶葉愛好者。

《茶金》金鐘戲劇男主角郭子乾、澧瀜號創辦人鄭旭騰、台灣茶狀元神農獎得主茆聰富大師，共同看好頂級茶葉禮盒「龍隱」的上市，將重新開啟品味台灣茶的精彩味蕾。圖/澧瀜號提供

這次澧瀜號選在合歡山西峰原始森林區的華崗龍隱茶園種植， 該地環境起伏轉折，變化多端， 加上周圍原始檜木林環抱，終年雲霧繚繞，土壤富含有機物質與微量元素，是立下頂級烏龍茶的孕育基石，頂級茶葉禮盒「龍隱」的上市，將重新開啟品味台灣茶的精彩味蕾。

《茶金》金鐘戲劇男主角郭子乾表示，當初在演繹台灣茶行老闆時，對於台灣茶的歷史與發展過程下足了功課，對於台灣茶自己也相當熱愛，看到「澧瀜號」創辦人鄭旭騰為了台灣茶而努力，相信未來國際舞台上，會有更多⼈愛上台灣茶。

致力於提供優質台灣茶品的台灣茶莊「澧瀜號」， 從海拔 2150公尺以上的南投縣仁愛鄉合歡山西峰原始林中，孕育四年，造就出「勞斯萊斯」等級的台灣頂級烏龍茶-「龍隱」。圖/澧瀜號提供

「龍隱」茶葉禮盒剛上市就摘下米其林風味評鑑 ITOI 三星的殊榮，其背後的故事和文化價 值，都伴隨著詳細的介紹，包括獨特的地理環境、採摘季節和製作工藝等，讓消費者更深入了解龍隱茶的生產過程和歷史背景。這不僅讓品茶成為一種視覺、嗅覺、味覺享受，更是一場文化傳遞。

台灣茶狀元神農獎得主茆聰富大師提到，每一口(龍隱)茶湯都充滿著豐富的香氣，帶有清新的花香和淡淡的果香，入口後口感柔滑醇厚，回甘悠長。消費者可以在喝茶的同時享受到茶葉的芳香層次感，還能體會到台灣高山茶的文化和傳統。

澧瀜號創辦人鄭旭騰說:「餘生，尋ㄧ杯茶；人生，方圓有度」 茶葉不僅是一種飲品，更是一種生活方式和一種精神追求。每一杯龍隱茶都代表著對自然和生命的敬重，更是一種實踐生活的信仰。台灣是一個多元且豐富的島嶼，其獨特的地理環境和氣候條件，可孕育出世界聞名的高品質茶葉。

今日，「龍隱」的上市僅是前哨站，未來澧瀜號依舊會秉持著匠⼈精神，持續孕育更珍貴獨特的台灣茶品問世。鄭旭騰強調，半山一盞茶，靜心觀物，「龍隱」將文化與生活結合，藉由一口茶，一個杯，融入到日常，延續到生活。

澧瀜號嚴選茶莊 https://www.lrhteashop.com/products