沈玉琳《聊天吧》APP遇網紅　她「一舉動」林襄自歎不如

林襄近日與沈玉琳合體主持網路節目《威廉沈歡樂送》，在節目中替來賓解決疑難雜症或送上幸福，近期一集節目中，沈玉琳透過「聊天吧」APP找到外送對象，沒想到對方正是先前拯救了知名迴轉壽司的正妹「紳士龍蝦」，在視訊過程中對方一舉動，讓林襄瞠目作舌，驚訝到說不出話。

沈玉琳《聊天吧》APP遇到知名網紅 她「一舉動」林襄自歎不如。業者／提供

沈玉琳在「聊天吧」APP中，透過語音自我介紹及分類選出一名正妹作為這集的外送來賓，對方接通視訊後，沈玉琳立馬認出她就是拯救了迴轉壽司的「紳士龍蝦」！先前知名連鎖壽司店因日本高中生惡搞影片股票暴跌，不久後，卻因她幾秒鐘的影片，拯救了正在流失客人的迴轉壽司，當時她穿著小可愛在迴轉壽司餐廳裡用餐，下一秒直接捧著渾圓長輩放上桌，還將蝦子放在「長輩」上，令人看了想入非非，影片更是在一個晚上就突破千萬觀看，甚至在日本掀起超高討論度。

沈玉琳《聊天吧》APP遇到知名網紅 她「一舉動」林襄自歎不如。業者／提供

在視訊過程中，紳士龍蝦直接經典重現，又再次還原爆紅影片的動作，林襄看了瞬間傻眼，忍不住驚呼「哇！」了一聲，直說自己震驚到說不出話。紳士龍蝦還在視訊中各種大方扮醜、做鬼臉，不過她說，因爲聊天吧有內建防側錄功能，截圖或視訊都是黑頻，且也會跳出視窗提醒對方。影片曝光後立刻引起網友熱烈討論，直說能看到林襄和龍蝦同台真的太幸福：「林襄、紳士龍蝦，這集真香~」、「林襄～紳士龍蝦完美的組合」、「也太有誠意，讓人目不轉睛啊！」

影片連結： https://youtu.be/WM5m7MXFNos