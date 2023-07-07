嗨FUN暑假！大葉高島屋百萬超級好運轉、整單回饋大請客

為迎接暑假旺季，天母地區大葉高島屋百貨自7月7日起推出《超級好運轉•您消費我買單》百萬回饋活動，當日單筆滿2500元就有機會獲得整單限額回饋禮券，全館夏出清7折起，還有童裝玩具、高爾夫球服飾等主題特賣會祭出3折起優惠吸客。韓國物產展、萬國啤酒節於7月15日同步展開，並趕在父親節前夕再添2家美食生力軍，米其林餐盤推薦台菜餐廳「興蓬萊」6月30日隆重登場，香港茶餐廳名店「糖朝」則預定7月28日正式亮相。

興蓬萊首家百貨店6月30日插旗大葉高島屋。圖／大葉高島屋提供

香港茶餐廳名店「糖朝」大葉高島屋店預定7月28日開幕。圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋暑假期間每逢六日規劃一系列親子活動，除了14點與19點每日兩場真人餵魚秀之外，更加碼安排波力藝人、幫幫龍等見面會，淺淺藍樂團、天母國中管樂團等音樂表演，還有美食、音樂、市集三合一的萬國美食啤酒節，讓大人們來場微醺PARTY。大葉高島屋表示，看好強勢新櫃與樓面改裝帶來的新氣象，暑假檔期可望較去年雙位數成長。

超級好運轉！整單回饋、美食好禮天天換

大葉高島屋APP會員於活動期間當日單筆滿2500元且集點，參加《超級好運轉•您消費我買單》轉盤遊戲，就有機會獲得該筆發票金額等值禮券回饋，頭獎上限回饋2萬元，總回饋金額高達106萬元，每ID每日限抽一次，天天都能參加試手氣。獎項包含百元抵用券、味全龍球賽球票、麥當勞冰淇淋、108抹茶大判燒、PAUL檸檬塔、價值千元SST & C設計師領帶等近百家品牌禮兌換，以及牛角Buffet、壽司郎、忠青商行等43家人氣餐廳與小吃美食抵用券，每日限量300份。

萬國啤酒節、韓國展美食樂一夏

為迎接天母商圈一年一度「2023天母啤酒節」活動，7月15日16日兩天於大葉高島屋戶外廣場舉辦《萬國啤酒節》，憑天母商圈LINE啤酒護照與館內不限金額發票贈百元電子券，館內當日單筆滿200元發票可參加「玩啤高手」彈珠台，有機會獲得蔡氏釀酒、啤酒頭、五十五街、湧金等特仕啤酒與啤酒節周邊限定商品等限量好物，累積達3000元再贈沁涼冰霸杯；由星級主廚Craig操刀的「雷格食堂」餐車，特別推出啤酒節限定款韓啤炸雞與豬排三明治，現場共安排14家異國風味餐車，與6組特色樂團輪番帶來精彩表演，年度盛會千萬不要錯過。

大葉高島屋2023啤酒節7月15日16日連兩天熱鬧開趴。圖／大葉高島屋提供

暑假湧現出國潮，無法出國也不用傷心，大葉高島屋7月15日至30日於5樓DOZO Market舉行《韓國在地物產展》，現場展售百餘項地方特色物產並推出折扣優惠攬客，像是Farmjoa辣炒年糕、韓國平昌白菜切片泡菜、江原道三多韓式辣炒年糕與拉麵組合包等商品享買1送1；於DOZO嚴選市集現場加入DOZO線上商城會員及社群平台，即贈韓國JOOS100桔梗水梨汁80ml，每人限領乙包，送完為止。