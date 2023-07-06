日本家電大廠象印歡慶在台成立20周年 攜手合作廠商共同迎向下個20年

為歡慶在台成立20周年酒會，象印總公司社長市川典男及台灣象印董事長宮越芳彥等高階主管特地來台出席慶典活動，展現象印集團對台灣市場的高度重視。1918年成立於日本家電品牌象印ZOJIRUSHI於今(6)日舉辦20周年慶祝酒會，象印產品在台銷售超過一甲子，於2002年在台設立直營子公司「台象股份有限公司」，台灣象印持續秉持為在地消費者提供最優質的商品及服務的初衷，並以立足台灣的堅持，20年來戮力深耕台灣市場，象印早已成為台灣消費者心目中優良家用電器品牌的代表之一。

陪伴台灣民眾20年 象印品質與服務獲得信任

台灣象印在台成立初期，為深入服務網絡，讓更多消費者享受更便利的服務，著手整編各區經銷商及電器行，並於各鄉鎮組織創立象印招牌店，同時也將觸角伸入全台百貨櫃點，於各大百貨公司設立直營專櫃，並積極導入各大量販店及電器連鎖店，20年來，象印不僅建構出綿密厚實的銷售服務網，更讓銷售績效與業績大幅成長。

近年來新興販售模式持續推陳出新，象印更搭上時代潮流與各大電商、平台、異業結盟合作，積極與新世代族群互動。在酒會現場也展出象印在台的重大成長史，以及各種優質產商品演進歷程，如電子鍋、熱水瓶、保溫杯瓶等多項蟬聯國際市調公司GFK調查的台灣銷售冠軍及設計師系列名作。

台灣象印董事長宮越芳彥指出，象印壓力IH電子鍋是台灣明星商品之一，早期民眾對米飯品質要求不高，器具相對簡陋，但象印不斷鑽研提昇米飯的口感，對家戶必備的炊飯器具不斷精進，從機械式電子鍋，微電腦電子鍋到推出代表美味及健康的壓力IH電子鍋，不斷激發米飯的香甜，近期推出的炎舞炊煮電子鍋，更能將米飯口感發揮到極致，這些都是象印站在消費者角度，不斷自我精進要求的心血結晶。

近期因應全球氣候變遷議題，環保訴求抬頭下，宮越芳彥也表示，珍惜地球資源，是象印長年追求的企業核心價值，而在技術上以獨到的不鏽鋼真空技術，開發各式環保節能商品，包括VE真空電熱水瓶、各式不鏽鋼真空保溫瓶等商品，屢獲政府頒發節能、環保標章的肯定；而另一面，台灣象印公司也持續推動各項公益關懷，提供給弱勢族群物資與金援，而面對颱風、地震等災害，除提供災區免費商品維修，更多次捐款重建災區；台灣象印也秉持永續環境發展的責任與精神，連續多年與環保團體合作舉辦植樹、淨灘等活動，並發動同仁夥伴熱情參與，為台灣環境綠化及整潔貢獻心力。

陳美鳳閃亮回娘家 感性分享代言點滴

為歡慶台灣象印20周年酒會，除了日本象印集團市川典男社長及台灣象印董事長宮越芳彥專程遠從日本出席外，更攜手神秘嘉賓陳美鳳共同進行鏡開祈福儀式；近年來，象印各項家電、家用商品，在陳美鳳平易親切的形象及高知名度的代言效益下，深植台灣民眾心中，最美歐巴桑打造的最美廚房風景，堪稱最佳詮釋。

象印社長市川典男特地出席台灣象印20周年慶祝酒會，展現象印集團對台灣市場的高度重視。圖／品牌提供

陳美鳳感性指出：「我是一個對品質要求很龜毛的人，跟象印對商品品質的堅持完全一致，象印嚴謹要求商品製造過程，一件看似簡單的事卻有很多不簡單的程序，嚴格遵守每道產製程序的象印如同我在演藝圈的態度相同，每一個細節都代表做節目時的用心準備，為了在觀眾面前呈現最棒的節目跟主持表演，就像象印20年來深耕台灣每個角落，因此能和如此優質企業與商品產生長期且綿密的合作關係。」現場活動在四人共同舉杯祝賀下，除了感謝廣大消費者及在場協力廠商20年來的支持相伴，也共同為象印在台灣許下了下一個10年的期許。

發揚日式職人精神 台灣象印持續以最高品質服務台灣民眾

台灣象印秉持創新及實用的設計理念，將科技運用於商品之中，而以客為尊的金質服務精神，也落實在美輪美奐舒適的服務中心之中，展現日式職人的體貼、細微入心的精神。未來，象印將持續以「珍惜今天」的品牌宗旨，以消費者需求為導向，為台灣引進更便利、環保、節能的商品，也持續用更創新的行銷及貼近消費者需求的互動溝通，為合作夥伴創造更高的業績貢獻與回饋。

讓在地消費者更輕鬆享受健康、美味佳餚，並且擁有更便捷、舒適生活，在後疫情時代共同塑造優質生活。象印20周年酒會在賓主互道繼續同行20載，共同迎向新未來的祝福聲中圓滿畫下句點，也掀開象印在台灣嶄新的一頁。