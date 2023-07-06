Audi Q8 e-tron/Q8 Sportback e-tron 即日展開預售

台灣奧迪純電動力再添新成員！全新豪華純電休旅 Audi Q8 e-tron 與Q8 Sportback e-tron正式開始預售，提供50 quattro 、55 quattro雙動力選擇，參考售價325萬元至395萬元。全新Audi Q8 e-tron 即日起至7月30日於「Audi House of Progress Taipei」品牌概念店搶先曝光，Audi敬邀所有車迷朋友親臨鑑賞Audi豪華純電休旅新作。

台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示：「台灣奧迪持續拓展旗下純電車系產品陣容，繼Audi e-tron、Audi e-tron GT/RS e-tron GT獲得市場正面迴響，全新成員Q8 e-tron 車系的加入將帶來更進化的電能體驗，歡迎所有喜愛Audi 的車迷朋友蒞臨Audi House of Progress Taipei 參觀賞車。」

身為品牌首款導入全新品牌識別之作，Q8 e-tron 代表著Audi 的「e-volution (電能進化)」。儘管尺寸維持不變，車首品牌logo透過黑色玻璃底面襯托白色四環線條，平面的二維設計呈現優雅的高級質感；車尾車型銘牌則以純黑色呈現，結合B柱的嵌飾品牌標誌與車型名稱字樣，帶出充滿現代感的全新品牌識別。

作為品牌新世代純電動力指標車款，全新Audi Q8 e-tron的水箱護罩採用向燈組延伸的家族化設計語彙，醒目的線條連結至Matrix 矩陣式LED 頭燈組，視覺上更顯寬闊大器。前保桿與水箱護罩更整合了符合空氣力學的設計，除了彰顯家族化的共同基因，更具體體現低風阻車體設計，讓 Q8 Sportback e-tron 的最低風阻達到與房車相同的 Cd 值0.24之優異表現。

純電發展過程中，核心關鍵莫過電池科技，Audi持續突破採用全新堆疊技術，能量密度相較於上一代電池模組提升20%。Audi Q8 e-tron雙車型提供50 quattro 、55 quattro雙動力，最大電池容量分別提升至95 kWh與114 kWh；而充電效率方面，最大充電功率提升至170 kW，充電10分鐘即可行駛123公里，充電約30分鐘即可將電池電量由 10% 提升至 80%，全面提供高速充電效能表現。藉由更大的電池容量與更優異的空氣力學設計 , Audi Q8 e-tron 全車系的最高WLTP續航里程更來到600km，於城市通勤或長途旅行皆能輕鬆暢行。

動力部分，Q8 e-tron 50 與55 車型分別具備340 PS與408 PS最大動力輸出，扭力同為664Nm，0-100 km/h加速最快5.6秒內完成。

Audi Q8 e-tron 全車系搭載quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與氣壓懸吊系統、專屬整合式煞車系統、跑車轉向系統，營造更為直覺敏銳的駕馭感受。安全科技方面，不僅位於底盤電池模組結合高強度側邊防撞結構，全車系搭載齊全的安全輔助系統，使駕駛人享受操控樂趣的同時兼顧全車乘員的安全。

台灣奧迪特就Audi Q8 e-tron 車系提供預售價與專屬優惠，包含附送預售限定11kW家用充電樁、家用充電樁免費安裝、Audi指定合作夥伴充電網1年充電體驗。優惠期間自即日起至7月31日止。