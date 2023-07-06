全新改款NISSAN ALTIMA 正式上市

裕隆日產汽車今天（7/6)由新任代行總經理鐘文川宣布，NISSAN ALTIMA「強大的心 永無止盡」全新改款正式上市，建議售價139.9萬元。新車外觀進化動感跑格面貌，換上新世代「V-Motion燻黑格柵水箱護罩」、「19吋多鋒式鋁合金輪圈」及「下勾型陣列式LED頭燈」，展露強悍跑格，盡顯霸氣姿態；內裝升級智慧科技配備，導入「12.3吋智慧影音多媒體系統」、「無線Apple CarPlay」及「無線充電座」，讓手機與智能系統完美結合，創造更輕鬆恣意的駕馭樂趣。

NISSAN ALTIMA一直以來以「強悍動能」及「全方位豐富配備」廣受消費者支持與好評，裕隆日產特別邀請現役中華職棒全壘打王「林智勝」擔任NISSAN ALTIMA全新改款證言人，兼具強力打擊實力及全方位運動表現，展現NISSAN ALTIMA「起心動念 皆為我所馭」旗艦房車傳奇定位。

全新改款NISSAN ALTIMA採單一規格「極致尊爵版」，為感謝消費者熱愛與肯定，自即日起至7月31日止，入主即可享「NISSAN這夏有豪禮」限時購車優惠，贈送「SHARP 智慧美型AIoT空氣清淨機」及2萬元配件金等多重尊榮優惠；再加碼推出「麗寶賽道體驗」抽獎活動，自即日起至10月31日止，入主全新改款NISSAN ALTIMA，即可獲得抽獎資格，共將抽出50名幸運車主。

全新NISSAN ALTIMA以前瞻性的設計思維打造，外觀進化動感跑格面貌，換上新世代「V-Motion燻黑格柵水箱護罩」，以大面積黑化肌理造型展露個性跑格；全新「19吋多鋒式鋁合金輪圈」，駕馭行進間自帶霸氣鋒芒；以及全新「下勾型陣列式LED頭燈」，以鋒利視線勾勒神級跑格，展露強悍跑格，盡顯霸氣姿態，搭配懸浮式車頂設計及俐落深刻的車身線條，重新定義旗艦房車新境界。

裕隆日產邀請中職全壘打王林智勝心動證言，兼具強力打擊實力及全方位運動表現，展現NISSAN ALTIMA「起心動念 皆為我所馭」旗艦房車傳奇定位。圖／業者提供

全新改款NISSAN ALTIMA內裝升級智慧科技配備，搭載全新12.3吋智慧影音多媒體系統，支援原廠中文導航系統及無線Apple CarPlay手機連結功能與Android Auto手機連結(註4)，並導入無線充電座，讓手機與智能系統完美結合，創造更輕鬆恣意的駕馭樂趣。NISSAN ALTIMA車室內更配備9顆頂級BOSE音響系統、ANC主動式降噪系統，及日產專利NASA零重力紓壓座椅附雙前座電動加熱及駕駛座兩組記憶功能，打造極致舒適座艙，讓車主熱血駕馭的同時，也能享受全家出遊的舒適旅程及完美聽覺饗宴。

全新NISSAN ALTIMA搭載世界首具量產「VC-Turbo可變壓縮比引擎」，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，流暢展現239hp 最大馬力與36.9kg-m最大扭力(註5)的同時亦能帶出13.3km/l的平均油耗；此外，VC-Turbo可變壓縮比引擎同步搭載多項日產引擎工藝，包含「GT-R鏡面鋼孔熔射技術」、「雙燃油噴射系統」及「雙燃燒循環系統」，全面提升引擎效能，成就動力與節能兼具的完美平衡。

全新改款ALTIMA融入日產工程師精心調教的動態駕駛科技，採用ZONE BODY高剛性車體結構、大型環抱式副車架；引擎蓋、羊角、擺臂更選用鋁合金材質，高剛性及輕量化設計有效提升操控穩定性，懸吊部分搭載Racing Type單筒式避震器，搭配高強度「鏈條式」傳動X-CVT無段自動變速系統附八速手自排及方向盤換檔撥片，讓駕駛完美掌控強悍動能帶來的熱血駕馭樂趣。

全新改款NISSAN ALTIMA搭載「ProPILOT智行安全系統」，結合ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統，一鍵開啟操作，實現LEVEL 2半自動輔助駕駛；此外NISSAN ALTIMA亦將多項安全科技列為標配，包含IEB車輛防追撞緊急煞車系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、LDP車道偏移預防系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統、AVM 360°環景影像系統、MOD移動物體偵測系統，並搭載10具安全輔助氣囊，打造全方位安全防護網。

裕隆日產為歡慶全新改款NISSAN ALTIMA上市，並感謝廣大消費者熱愛與肯定，自即日起至7月31日止，入主全新改款NISSAN ALTIMA，可享「NISSAN這夏有豪禮」限時購車優惠，贈送「SHARP 智慧美型AIoT空氣清淨機(型號KC-P80T-W)」及2萬元配件金，再享「百萬分期優惠」，讓消費者輕鬆入主。此外，再加碼「麗寶賽道體驗」抽獎活動，自即日起至10月31日止，入主全新改款NISSAN ALTIMA，還可獲得「麗寶賽道體驗」活動抽獎資格，共將抽出50名幸運車主，開著自己的愛車，在麗寶國際賽車場體驗全新改款NISSAN ALTIMA的駕馭樂趣。