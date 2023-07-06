晴天旅遊推出獨家行程 帶領旅人暢遊土耳其東部世界奇景

99％台灣人沒去過土東? 四大世界文化遺產與磅礡地貌 蒐集世界之最

台灣遊客對於土耳其西部較為熟悉，但是土耳其東部卻只能在課本中找到。這塊區域是以美索不達米亞平原作為主體，將世界文化遺產及千年古城多樣地貌一覽無遺。由晴天旅遊規畫的行程，將看盡歐亞交界的四個世界文化遺產、走訪地質地貌豐富的瀑布、火山口湖、地底鹽洞、火星谷、彩虹公路、一萬五千年的鐘乳石洞等，更可以收穫到許多世界之最。

遊客還可以親眼見到傳說諾亞方舟停靠地聖山「阿拉拉特山」、兩河流域上游雙沉城巡遊、地球上「最古老」的哥貝克力石陣，石陣上還留有特殊動物的圖騰、聖經中的亞述城哈蘭是人類最早居住地。另外也能造訪鄂圖曼宮殿建築-伊沙克帕夏宮、千年歷史的凡城、阿尼古城等聖地。

位在土耳其東部，神秘的科馬基尼王國終於揭開面紗，尤其是被列為世界第八大奇景的人頭山(內姆魯特山)，這些碩大的石造人頭如何興建、搬運，就像埃及金字塔一樣依舊是個謎。而在西元前後才存在的科馬基尼王國，卻像影子般突然消失，獨留遺跡供人憑弔，在壯麗的人頭山中，能度過日出與夕陽，似乎也看盡帝國的流轉。如此特殊的土耳其東部行程，只有在「晴天旅遊」才找的到。

業界已是南北極專家、同時鑽研百國行程的「晴天旅遊」，董事長陳依福特別規畫「土耳其東部」這套特殊行程，親自踩線兩次，要將最美最好最有文化的土耳其世界，帶給旅人不同的體驗。

深入土東踩點 庫德族人導引呈現家鄉原味

陳依福親自走過土耳其東部的行程，完全跳脫過去傳統觀光團的土西印象：「為了讓未來的旅客真正體驗當地文化，我在東土耳其踩線時找當地庫德族人擔任我的導遊，走過所有的景點。他們真的十分純樸，完全和媒體報導的危險印象無法畫上等號！」陳依福表示，獨家深入庫德族人的生活，是土東行程的亮點之一，外界的誤解讓他們家鄉美景推動變得困難，豐富的人文歷史也無法讓更多人了解，因此他將融入當地生活，逛當地人的市集，創造更多的獨特旅遊新體驗。

獨家深入庫德族人生活，是土東行程的亮點之一，將帶領旅遊愛好者融入當地生活，逛當地人的市集，創造更多的獨特旅遊新體驗。圖／品牌提供

在兩周行程中，旅人除了在視覺以及心靈上無限震撼之外，舌尖上的美食體驗也是土東旅途中最特別的印記。行程中能享用真正土東道地料理，而熟悉的土耳其料理較可迎合觀光客口味，但土東料理仍然保持傳統，絕對可以體驗到當地人飲食文化的原汁原味。

挺過三年疫情的低迷寒冬，2023年旅遊業終於迎來遍地暖陽！後疫情時代更多旅人想選擇必遊覽且停留時間長一些，了解更多城市及國度的美好，也是旅遊業者突圍紅海市場的主力路線。若想要一次蒐羅四項世界文化遺產，從西元前12000年就開始涉獵這塊文明之地，讓課本中的美索不達米亞平原的神祕躍然於眼前，那就一定要來一趟土耳其東部。

為免舟車勞頓耗損時間精力，晴天旅遊特別安排土耳其航空「早抵晚回」採取一次轉機北進南出，以順時鐘的方式更有效率遊土東！美索不達米亞尋跡，從歷史脈絡重回古文明源頭，領略深厚底蘊，現在就讓土耳其東部的旅程，成為環球打卡的下一站，更多精彩土東行程可查詢晴天旅遊官方網站。