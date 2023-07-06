即將開幕！「藝宿家客棧ArtHome」邀您入住藝術家故事房

台灣第一家以26位藝術家打造的「藝宿家客棧ArtHome」，即將於7月26盛大開幕 ! 7月15日前訂房可享體驗價 。 藝宿家客棧 ArtHome是由老字號上古國際藝術所經營規劃，開幕即將公開26間藝術家故事房，並展出百位名家畫牆，在ArtHome藝術走廊則展出藝術家王以亮教授的畫作與黃宏茂的雕塑展！

即將開幕的高雄藝宿家客棧ArtHome，邀請藝術家先行入館參觀。圖／上古藝術提供

上古藝術總監陳虹安說，藝宿家客棧ArtHome位於愛河旁，鄰近高雄火車站，跳脫傳統飯店思維，並提供藝術家在這裡展覽、畫畫、住宿等。

王以亮、林永發、黃宏茂、羅榮源、邢萬齡、宋亦真等百位藝術家作品組成藝術牆。圖／上古藝術提供

即日起試營運期間，暑假與情人節前來住宿ArtHome藝宿家，即可以1380元起的超優惠價格入住，並享有故事房畫家的神秘禮物。陳虹安說，藝宿家客棧Arthome有26個藝術家的故事房，「有26個畫家的獨特風格，任君選擇喜歡的畫家風格入住，該房間展現了這個畫家的個性、靈性、才氣，俯仰之間都有藝術相伴，伴您入眠，陪您休憩，讓旅宿經驗像詩一般的美，久久縈繞心頭。」

上古藝術總監陳虹安(右)與藝術家王以亮教授(左)創作的主牆作品合影。圖／上古藝術提供

高雄藝宿家26間房都有自己的風格，加上畫家不同的畫風，每間房型都彷彿有了生命，有畫荷大師張杰的風格房型，偌大的荷花在牆上搖曵生姿，像微風吹過荷花池芳香四溢。又有饒富童趣的閻振瀛藝術大師房，牆面上強烈的畫風讓入住者眼睛一亮，彷彿置身草地或鄉間，走進這樣的房間，堪比與大地同框，回憶起兒時美景。處此之外，還有經典大師劉文煒用大膽的色調鋪陳海邊場景，有漂亮的風帆還有遠近的山陵點綴，海岸捲起的白色浪花讓整房間如同置身國外島嶼，熱帶風情無限 。這些經典大作，都是藝術家嘔心之作，如今進入高雄藝宿家ArtHome，超級優惠價格即可入住體驗這些大師畫作陪伴住宿者，讓藝術走進每一顆旅遊者的心靈。

高雄「藝宿家客棧ArtHome」資訊

地址：高雄市自立一路66-6號

電話：07-2857999

line:@arthome