icash Pay攜手14大合作銀行 祭出五大回饋好康回饋最高10%

根據金管會數據，全台電子支付使用人數自2023年3月突破2,300萬，等同全民每人手中持有至少一種電子支付工具！為打造全民倚賴的生活支付服務平台，愛金卡公司旗下icash Pay串聯7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，與元大銀行、玉山銀行、兆豐銀行等14大指定銀行合作，首公開下半年通路優惠活動，涵蓋「7-ELEVEN、指定餐飲、網購、生活通路等四大場域滿額回饋10%」、「速邁樂加油站滿額回饋12%」及「玉山icash聯名卡辦卡活動」，環繞民眾日常生活，推出銀行通路回饋活動，讓支付生活更便利，讓民眾消費買越多也賺越多！

攜手14大銀行 四大支付場域滿額回饋10%！

icash Pay自2022年8月推出綁定指定銀行7-ELEVEN滿額回饋活動，深受消費者喜愛，下半年回饋再升級，不僅增加活動銀行家數並擴大活動支付場域，7月1日至12月31日期間，與14大指定銀行攜手推出四大支付場域滿額10%活動！7-ELEVEN優惠：icash Pay用戶最常消費的通路當然就屬7-ELEVEN莫屬了！icash Pay/icash2.0搭配指定支付條件於7-ELEVEN實體門市單筆消費滿150元，加碼贈10%OPEN POINT點數回饋。(每戶每月回饋上限100點，各銀行分別計算)、餐飲通路優惠：週五至週日icash Pay綁定五大銀行指定信用卡/帳戶於星巴克、屋馬燒肉、Q Burger等餐飲通路單筆消費滿150元加碼回饋10% OPEN POINT點數(每戶每月回饋上限150點，各銀行分別計算)，品嚐美食的同時，還能狂賺OPEN POINT點數。

網購通路優惠：icash Pay綁定三大銀行指定信用卡/帳戶於博客來、康是美網購、東森購物網等網購通路單筆消費滿2,000元加碼回饋10% OPEN POINT點數(每戶每月回饋上限400點，各銀行分別計算)、生活通路優惠：icash Pay綁定四大銀行指定信用卡/帳戶於康是美實體門市、聖德科斯、美廉社等生活通路單筆消費滿300元加碼回饋10% OPEN POINT點數(每戶每月回饋上限200點，各銀行分別計算)。

icash Pay指定加油，最高回饋12%

愛金卡公司自2021年與速邁樂加油站合作推出icash Pay指定加油日活動，深受民眾喜愛，尤其加油為民生剛性需求且單次消費金額高，若搭配OPEN POINT生態圈累點神器icash Pay加乘，累點超快速！2023/7/1~12/31之週二於速邁樂加油站以icash Pay綁定玉山銀行icash聯名卡或連結元大銀行帳戶直扣、週日綁定兆豐統一獅聯名卡、華南嘟嘟房聯名卡支付、週四以土地銀行icash聯名卡之icash2.0支付，單筆加油滿1000元最高回饋12% OPEN POINT點數。

icash Pay綁定神卡！下半年一定要有的玉山icash聯名卡

icash Pay與玉山銀行攜手合作，推出玉山icash聯名卡辦卡優惠活動，7月31日前，不分新舊戶透過專屬連結首次申辦U Bear卡(粉)或icash聯名卡正卡且核卡，並於核卡後30天內綁定icash Pay累積消費滿888元，兩卡都辦最高贈送700點OPEN POINT！優惠不僅於此，7月1日起，icash Pay綁定玉山icash聯名卡消費推出三大點數加碼回饋：不限通路登錄享2%回饋、7-ELEVEN登錄最高享17%回饋、指定通路登錄最高享11%回饋，聰明消費賺回饋，一樣要Pay何不選Pay你最多的icash Pay。下半年除了銀行優惠外，icash Pay仍持續拓展知名新據點加入，將與知名家電通路全國電子攜手合作，7/7~8/31祭出滿額回饋活動，icash Pay單筆消費滿4,000元享5% OPEN POINT點數回饋活動(每戶回饋上限1,500點)，有採購家電需求的民眾，千萬別錯過囉！