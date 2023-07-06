商明國際企業主計畫助中小企業招聘留才

用人留才，一直都是中小企業的痛。為了協助中小企業主，商明國際「企業主計畫」團隊從2020年開始，每週持續在全國各地舉辦免費講座，期能協助資源稀缺、深陷日常營運的中小企業主，釐清人才招募、員工離職率高等管理議題。迄今，已舉辦超過140場免費教育講座。

商明國際創辦人楊志忠先生 (Evan) 指出：「人才招募的困境，並非因為沒有高明的留才計劃；根本問題出在沒有管理系統、缺乏組織架構，這才是真正的致命傷！」他進一步強調：「當企業建立一套完善的組織架構，並為員工提供明確的升遷管道，讓有能力的人看得見未來時，招募優秀人才將不再是難題。」

改變公司長期存在的用人留才問題並非易事，但商明國際相信「職能型」組織架構是解決這一難題的根本方案！商明國際特有的「職能型」組織架構有別於一般只是標示職位與部門的組織圖，它更重視的是每個「功能」之間的協作、明確指出員工被期待要產出什麼成果，同時，它也能指出未來的職涯發展藍圖。

商明國際致力於服務「中小企業主」，協助中小企業主找出問題的根源，並提供證實可行的解決方案。商明國際認為，世界上 80% 的美好，都是中小企業主投注自己的資源與青春、堅持著夢想、帶領著一群人一路艱苦打拼、創造而來的。每位企業主都是一份穩定社會的力量！因此，商明國際會持續舉辦這樣的免費講座，藉由這樣的方式持續服務中小企業主，期能共同打造一個理性的商業文明。免費課程報名 https://www.boptaipei.com.tw/