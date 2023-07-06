2023花蓮夏戀嘉年華演唱會熱力展開 縣長徐榛蔚與三萬歌迷同歡

全台暑假最盛大、卡司最強！花蓮縣政府舉辦「2023花蓮夏戀嘉年華演唱會」5日晚間在花蓮東大門廣場重磅登場，數萬名觀眾在陣陣涼風伴隨共賞原式好聲音，多元風格的精采樂曲讓首夜絕無冷場。縣長徐榛蔚與現場粉絲們一同感受花蓮盛夏的熱情，現場的璀璨星空煙火秀，更帶來聽覺和視覺雙重感官饗宴。

「花蓮走向世界，世界走進花蓮！」縣長徐榛蔚驚喜現身現場與觀眾致意，展現親民形象，親手發放螢光棒予現場民眾，現場尖叫聲與歡呼聲不絕於耳。徐榛蔚表示，花蓮縣政府舉辦第16年夏戀嘉年華，感謝這麼多年來有大家的支持，這個舞台孕育非常多天王、天后及天團，每一個表演者都表現亮眼、發揮長才，不斷在舞台上發光發熱。歡迎鄉親踴躍走進花蓮，除了夏戀嘉年華的視聽饗宴之外，也可以前往東大門夜市採買美食，感受花蓮的盛夏美好時光。

5日「原式搖擺夜」主題夜，開場卡司由2023洄瀾新秀爭霸讚脫穎而出的暖男樂團帶來「我懷念的女孩」、「清明」；詩人歌手許含光演唱多首自創的歌曲包括「㇐個適合看海的日子」、「金色的夢」、「新年未老」，音樂風格深受英式搖滾和電子樂影響，讓寫詩、寫歌就像是與自己談的一場場戀愛。

現場的璀璨星空煙火秀，更帶來聽覺和視覺雙重感官饗宴。圖／花蓮縣政府提供

來自臺東的阿美族人Ponay，讀音「補奈」，以原住民卡拉OK唱腔重新詮釋多首經典歌曲，已在網路上引發一陣陣原式強風，今晚他演唱「愛存在」、「你要不要來睡我這裡」、「不再回來」、「回家了」，用來自東海岸的輕快海派氣口、左右轉再迴轉的華麗轉音，以及埋藏無數彩蛋的驚奇編曲，自帶回音與超濃情感的百變詮釋，滿滿的原式Cover，席捲了現場無數歌迷；熱愛家鄉花蓮的莫宰羊帶來「返鄉列車」、「網戀」、「孤星淚」，歌詞表現出花蓮孩子直擊挑戰的精神，憑藉獨有的饒舌風格，將莫宰羊式的奇幻風格渲染全場。

花蓮女兒舞思愛以充滿能量的歌聲演唱「迪布斯在哪裡＋跳舞的女孩」組曲、「Muakai莫凱凱女神」、「旅程」等歌曲，將這片土地賦予自身的正能量分享給大家；阿爆（Aljenljeng）一登上夏戀舞台便使出渾身解數，帶來多首排灣族語饒舌歌曲「1-10」、「無奈」、「水」、「Maqatju的人」、「表騙」，以及合唱歌曲「八瑤」，驚人唱功展現十足爆發力燃炸舞台。

花蓮縣長徐榛蔚與三萬歌迷同歡，一同感受花蓮盛夏熱情。圖／花蓮縣政府提供

壓軸是1990年代末期竄起於臺灣歌壇，並曾獲頒金曲獎最佳重唱組合獎的排灣族歌手「動力火車」演唱「愛到瘋癲」、「外套」，歌聲特殊且具震撼力，其中演唱「忠孝東路走九遍」等歌曲時，全場歌迷接跟著大合唱，也象徵著這台全亞洲續航力最久的火車車廂，要繼續帶領歌迷前行，感動花蓮夏之夜。

花蓮縣政府鼓勵民眾來到花蓮參加音樂盛會及旅遊，暑假期間除了夏戀嘉年華演唱會活動，還有7月15日至8月13日在壽豐鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」，以「A FUN DUCK」為主題華麗登場，天天精彩活動內容，活動期間不僅有水舞秀、劇場表演，更有好玩的親子互動共融遊戲區與超美打卡藝術裝置，沿岸的光環境廊道更是點 亮了整個鯉魚潭夜晚，今年不容錯過的暑假活動，快來花蓮鯉魚潭進入A FUN DUCK的魅力世界。此外，利用「花蓮永續樂遊」獎勵方案，只要到花蓮合法旅宿業住宿， 並前往指定旅遊點或指定活動，就有機會抽到特斯拉汽車，歡迎全家大小一起來花蓮 度過豐富精采的暑假，享受獨特的花蓮之美。

壓軸的是曾獲頒金曲獎最佳重唱組合獎的排灣族歌手「動力火車」熱唱，全場歌迷接跟著大合唱，感動花蓮夏之夜。圖／花蓮縣政府提供

6日夏戀第二夜「浪漫仲夏夜」將邀請李東軒、琳誼、法蘭、理想混蛋、Ozone，以及壓軸告五人樂團接力演唱多首膾炙人口歌曲，歡迎民眾明晚同一時間持續到場感受魅力。夏戀嘉年華活動期間，將在MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網、Vidol影音、三立官方YouTube頻道進行實況轉播，無法到場的民眾也能同步享受此次2023夏戀嘉年華音樂盛典。