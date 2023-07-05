暑假旅遊何處去 樂天旅遊邀您同遊日本體驗夏季花火節盛典

炎炎夏日，正是逃離煩悶日常的最佳時機，暑假出國還沒計畫嗎？樂天旅遊為您精心準備消暑之旅，體驗充滿歡樂與溫馨的夏季花火節盛典。今（5）日更加碼推出最高4折的SUMMER SALE，邀請旅客來一場說走就走的旅程。

根據日本觀光局最新數據統計，今年1月至5月份台灣旅日人數高達1,381,600人，顯示旅日熱潮正持續升溫。深受國人喜愛的夏季花火節盛典則於東京、大阪、千葉、神奈川、秋田、新潟縣等地盛大登場，其源自古代傳統文化，以花火祭典祈福平安，絢爛光景除了享受視覺饗宴，更是日本文化的重要元素。樂天旅遊數據也顯示，7至8月份夏季花火節地區住房率明顯相較5至6月份提升近19％，住房人數更增加約38％，其中又以家庭旅遊和多人旅遊為主；而有近61％旅客則偏好高CP值的連鎖型飯店與商務型住宿。

樂天旅遊更提供旅遊指南和飲食推薦，讓旅客深入體驗日本文化

以日式Omotenashi暖心服務聞名的樂天旅遊，不僅提供旅客獨特的旅遊體驗，更提供眾多榮獲Rakuten Travel Award的房型，提供給旅客高品質的住宿環境。無論是傳統日本旅館、度假村、Villa、豪華露營，還是環球、迪士尼周邊飯店，應有盡有。另外，樂天旅遊也擁有最豐富、道地的獨家日本房源，多樣化館內設施提供旅客自由篩選，如臉部護理、精油按摩、露天溫泉、烤肉設備或兒童遊戲區，輕鬆滿足全家大小需求。

樂天旅遊提供多樣化館內設施，無論是溫泉、兒童遊戲區或會議空間，都能輕鬆滿足不同旅客的需求。圖／樂天旅遊提供

樂天旅遊也於官網提供一系列道地旅遊指南和飲食推薦，讓旅客能深入體驗日式文化之美，盡情享受旅途樂趣！簡易直觀標價與訂房流程，僅需填寫E-mail即可快速完成預定，讓旅客輕鬆快速安排旅程。另外，也可以選擇到店付款服務而不須額外加價；若臨時想換飯店，大部分的飯店也可於入住前幾日取消，不須支付額外手續費，讓旅客體驗暖心的日式待客之道。

樂天旅遊加碼祭出SUMMER SALE 最高四折優惠

日本線上訂房領導品牌之一的樂天旅遊，不僅提供豐富多元獨特的住宿、多樣化館內設施與貼心的旅遊指南深受旅客喜愛，即日起至7月31日的SUMMER SALE 更是不容錯過。全站最高優惠4折，飯店最高46折，使用專屬折扣碼再享85折，還有超過150間優惠房型供旅客選擇！即刻出發，趕緊安排一場物超所值的日本盛夏花火之旅！詳情可查詢：https://reurl.cc/v7LALk