Volkswagen The T-Family德藝休旅 夏日露營趣

台灣福斯Volkswagen汽車以The T-Cross、The T-Roc、The Tiguan、The Tiguan Allspace、The Touran，集結成強大的The T-Family德藝休旅家族，2023上半年全車系累積銷量近7千輛，休旅車佔比7成，創下非豪華歐系進口休旅品牌第一！

暢銷休旅王者The Tiguan自2007年發表以來，全球已超過740萬名車迷入主，亮眼成績足以印證堅強產品實力。今年夏天，台灣福斯汽車以「感安全 敢駕馭」露營活動，與The T-Family德藝休旅家族，恣意徜徉大自然；全車系兼具安全科技與性能表現，擁有完整 IQ.LIGHT智慧燈組和 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，同時，配上不容小覷的動力輸出，在部分車型配有4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統和Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統下，搭配駕控模式選擇，輕鬆因應各式路況，帶來絕佳的駕馭體驗。

搖滾跑旅The T-Roc 330 TSI R-Line Performance搭載2.0 TSI渦輪增壓引擎，最大馬力可達 190 匹，體現率性跑格魅力。圖／業者提供

The T-Family德藝休旅提供完整車系選擇，以IQ.LIGHT智慧燈組及IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，再搭載 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統 （含修正輔助）、主動式車道修正輔助系統，達Level 2自動駕駛輔助等級，守護每一次旅程。而全家族皆具有旗艦車款同級的娛樂科技系統，包含Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto 與無線Apple Carplay）等，帶來高科技的娛樂體驗。The T-Family家族中，部分車款則有全景式電動玻璃天窗，讓充沛的自然光線透射至車室，提供絕佳的視野，更能觀賞迷人星空，而Easy Open / Close 電動尾門 （感應式自動開啟/延遲關閉）和車頂行李架大大能提升實用機能，不論是一個人或家族旅行，皆能便捷穿梭於林間。

\The T-Roc 330 TSI R-Line Performance 車型，具有2.0 TSI 渦輪增壓引擎，最大馬力可達 190 匹，配上R-Line Performance 專屬運動化懸吊，車身降低 10 mm，體現率性跑格魅力。圖／業者提供

而人氣跨界休旅 The T-Cross 擁繽紛潮流感外觀設計與靈活多變車室空間，最大馬力110ps與最大扭力20.4kg/m，油耗表現達18.1KM/L，同時可裝載各式露營配備，全車系配有可前傾式前乘客座椅，座椅打平可擴充至1,281 公升，搭配前後滑移14 公分的後座椅，大幅增加乘客腿部空間和行李乘載量，可輕鬆容納長型物體，增添便利靈活的空間變化和延展性，實為輕鬆入手德藝休旅之選。

搖滾跑旅The T-Roc 完美性能表現，亦可讓車主輕易地跋山涉水！其中，The T-Roc 330 TSI R-Line Performance車型搭載 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，最大馬力可達 190 匹，配上R-Line Performance 專屬運動化懸吊，車身降低 10 mm，同時具有 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統和 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，足以適應各式地形，而追求熱血的車迷，更可選擇The T-Roc R，最大馬力300ps和最大扭力40.8kgm，0-100km加速僅4.9 秒，展現前所未見的動力水準，體現率性跑格魅力。

The T-Roc 330 TSI R-Line Performance及The Tiguan 380 TSI R-Line Performance車型，配上4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統和Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，足以適應各式地形。圖／業者提供

暢銷休旅王者The Tiguan擁最豐富車系編成，包括280 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance 及 R，擁有簡約車身設計，並且標配頂尖安全科技，守護消費者行車無虞。除此之外，自The Tiguan 衍生的5+2人座The Tiguan Allspace造就更寬闊車室空間，第二排4／2／4 分離式後座椅可前後滑移彈性調整乘員膝部空間、第三排5／5分離座椅可增加乘坐人數，而第二、三排座椅打平後，行李廂空間可擴增至1,775公升，滿足消費者不同車室空間與機能需求。另外，MPV霸主The Touran標配彈性運用的七人座大空間，方便載運大型物件，第二排三座獨立座椅打平後，行李廂容積擴大至1,857 公升，方便輕鬆放置各式大型物品與行李，再加上，雙前座椅背可摺疊餐台，更給予車主隨心所欲空間利用。Volkswagen The T-Family德藝休旅更為消費者需求應運而生，以最新安全科技和充沛動力，提升消費者用車體驗，享受山林間的恣意旅程。