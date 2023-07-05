啟發美好童年回憶 The Picanto現身宜蘭國際童玩藝術節

Kia總代理台灣森那美起亞持續深耕台灣市場，宣布攜手宜蘭經銷商霖亞汽車，共同贊助暑假最大盛事之「2023宜蘭國際童玩藝術節」，期許為更多家庭與大朋友、小朋友，啟發更多美好的童年回憶。活動現場設置的Kia展示區，除了有The Picanto將在活動期間全程展出，供消費者體驗The Picanto精品時尚小車的獨特魅力之外，即日起至8月13日活動期間只要購買童玩節票券或者童玩護照，即有機會成為 The Picanto精品時尚小車的幸運車主。

暑假檔期眾所期待的宜蘭國際童玩藝術節，今年已邁向第22屆，本屆以「童玩原宇宙」為主題，透過冒險、科技等元素，並透過VR、MR科技互動沉浸式展館及大量戲水設施，從傳統童玩到科技童玩，讓遊客找回童玩初心，正與Kia「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神不謀而合。Kia總代理台灣森那美起亞並於園區中規劃Kia展示區，透過幾何圖像及溫暖的木紋，融合宜蘭山海美景的概念，以簡約風格打造出The Picanto精品時尚小車的Urban Outdoor專屬舞台。只要購買童玩節票券或童玩護照，至園區服務台領取抽獎券參加抽獎者，就有機會在8月13日閉幕典禮，成為The Picanto 精品時尚小車的幸運車主。

The Picanto精品時尚小車， 我選我愛‧樂趣全開

以「自信CONFIDENT、自傲PROUD、自由FREE」三大產品DNA打造的The Picanto，擁有平均油耗18.1 km/l(註1)的出色節能表現，讓車主在享受駕馭樂趣的同時，也無須擔心荷包失血。此外，The Picanto最小迴轉半徑僅4.7m的靈巧身形，讓駕駛也可以輕鬆暢快地在都會巷弄中穿梭。不僅節能與靈活操控兼具，The Picanto獨具品味的外型更是耀眼奪目！The Picanto以Kia新世代家族設計語彙的虎式造型水箱護罩為目光焦點，X-line與GT-line更採用立體鍍鉻飾條，搭配投射式燈組與四點式的LED日行燈；而車尾搭上M型LED造型尾燈與鯊魚鰭造型天線，加上車尾的雙出方形尾飾管，演繹其獨具魅力的潮流品味。The Picanto全車系內裝標配4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦，都會版以上版本另配備懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，同時支援無線Apple CarPlay/ Android Auto，打造出便利舒適的移動感受。