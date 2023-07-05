楓康超市雞蛋「買一送一」1顆不到4元 排隊再送50元抵用券

今年初歷經史上最大的「缺蛋危機」後，現在供應量已趨穩定，目前各縣市蛋價相較當時已便宜一半以上，但常溫蛋均價一顆還是需6~8元、冷藏蛋價超過8元。楓康超市繼日前推出造成搶購熱潮的「59元好康便當買一送一」活動後，現在依舊再以關心民生議題出發回饋消費者，預定於7月8日在全台各門市，舉行64元四日冷藏鮮蛋「買一送一」優惠活動，讓民眾在萬物皆漲的通膨時代，享受「蛋蛋的幸福」，且當日到場排隊的民眾將再發送購物滿500現折50元抵用券。

楓康超市表示，楓康四日冷藏雞蛋平日特價64元，隨著批發價機動調整，但售價還是比同業的常溫蛋便宜，若再配合此次的「買一送一」優惠活動，2盒雞蛋總共20顆64元，平均1粒僅3.2元，目前市面上已找不到這種價格。

楓康四日冷藏雞蛋新鮮、安全，每顆蛋都有印日期。圖／楓康超市提供

楓康並進一步表示，楓康四日冷藏雞蛋不是普通的蛋，是楓康四日鮮蛋，以冷藏低溫配送並陳列在賣場冷藏櫃，冷藏比常溫更能保證雞蛋新鮮度，每顆蛋都有印日期，尤其四日雞蛋在架上只賣四天，確保雞蛋品質新鮮，超過時間即下架回收。

楓康「四日鮮蛋」是楓康超市早期更名前興農超市時代就有的堅持，幾十年下來已累積不少民眾許多口碑，例如「可以清楚看見三個像階梯的分層，蛋黃、濃蛋白、薄蛋白」、「一般市場的蛋要碰運氣，不一定有這種鮮度」、「特別新鮮，弄半熟荷包蛋好吃」等，楓康超市每周皆為四日蛋做抗生素、磺胺劑的食安檢驗，新鮮、安全、便宜看得見。