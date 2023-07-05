小鹿文娛寵物房型，超貼心「汪喵」專屬備品免費拿

暑假出遊，還在擔心要讓毛小孩顧家？這個暑假小鹿文娛邀請毛孩一起環島度假，攜手致力於寵物健康的台灣在地品牌「汪喵星球」，即日起至8/31推出「毛起來玩」好康三重奏活動，不僅可以和寵物一起入住旅店，享受甜蜜時光，還享有三大超值好禮！第一重，預定寵物房，攜帶毛孩入住並加入會員，即享專屬汪汪／喵喵迎賓禮包；第二重，喵喵全套備品，貓砂盆、貓砂、貓砂鏟等備品，帶貓咪出門不用再大包小包；第三重，拍照打卡再送限量好禮！小鹿文娛旗下４間寵物友善旅店：台北「路境行旅」、墾丁「小迷鹿」、「小迷鹿．艾米會館」、花蓮「路徒行旅 東大館」皆可參加活動，「有吃有玩」還不快帶著毛孩踏上環島之旅！（入住依旅店公告酌收寵物住宿費）

除汪汪禮包與喵喵禮包外，貓咪入住還備有專屬備品，寵物也能一起過暑假。小鹿文娛/提供

在台灣超過10萬隻毛孩喜愛的「汪喵星球」，將毛孩照顧融入日常，希望能「讓毛孩吃得更好，陪你一起慢慢變老」，將簡單日常昇華為永恆陪伴；小鹿文娛則致力於「帶給旅人獨特的旅行記憶」，寵物與旅人的羈絆，一直是旅行的考量點，希望透過此次活動，帶給旅人和毛孩一段美好的旅行記憶。在品嚐美食的同時，也能帶上最愛的牠，享用美味又健康的餐食，並挑選適合外出用的玩具、保健食品，「有吃有玩」讓毛孩能夠獲得貴賓般的禮遇，一起創造美好的旅行日常。

「毛起來玩」活動好禮第一重，入住就送寵物迎賓禮包（單隻毛孩單晚最多贈一份）：「汪汪禮包」提供開封即食的美味餐包，貼心的照顧旅行中的狗狗，因應出門補水、環境適應的突發狀況，提供紓壓胺基酸和寵物牛乳，讓旅行中也可以吃飽飽睡好好；「喵喵禮包」則提供滿滿原肉、營養補充的副食罐，還有紓壓胺基酸讓貓咪快速放鬆，超適合旅行，最後還有台灣小吃貓草包造型超吸睛，讓貓主子盡情放鬆玩耍。

「小迷鹿」打卡景點水晶教堂與廣闊的草皮，不僅毛孩可以盡情奔跑玩耍，旅人也可以一起享受浪漫時光。 小鹿文娛/提供

今年暑假帶著毛小孩來場環島之旅吧！小鹿文娛旗下４間寵物友善旅店，可以「全家」一起出遊，趕快收進口袋名單。暑假國旅墾丁「小迷鹿」搶包層，遼闊草地，可以盡情奔馳放電；墾丁「小迷鹿．艾米會館」包棟超夯旅店，還有KTV可盡情歡唱；台北「路境行旅 府前館」台北車站森林風設計旅店，穿梭城市巷弄探索城市；花蓮「路徒行旅 東大館」絕美山海，來段自然系療癒之旅。炎熱的夏天帶上毛孩輕鬆出遊，一起留下美好的回憶！