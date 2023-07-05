麗寶LINE FRIENDS主題房、摩天輪 周年慶7月15日開跑

迎接暑假來臨，麗寶樂園渡假區舉辦豐富活動，麗寶福容大飯店的LINE FRIENDS主題房與摩天輪主題車廂推出滿周年，舉辦歡慶活動，指定期間入住即可獲得紀念護照、明信片等好禮，摩天輪也將播放全新LINE FRIENDS燈光秀，在夜空中欣賞熊大、兔兔；麗寶樂園推出「海陸空3選2」，買探索世界或馬拉灣門票，於現場票亭購票時再加100元，即可一次玩水陸雙園區或搭乘天空之夢摩天輪；麗寶OUTLET MALL祭出眾多運動、服飾品牌聯合優惠，以及最低1折的特賣活動，超殺好康千萬不能錯過!

麗寶福容LINE FRIENDS主題房，7月15日起展開周年慶。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區自去年暑假與國際IP「LINE FRIENDS」合作，在麗寶福容大飯店推出主題房、天空之夢摩天輪打造主題車廂，讓粉絲們可以與熊大、兔兔等LINE FRIENDS明星近距離接觸；7月15〜8月31日將舉辦周年慶，凡是活動期間入住主題房，免費再送LINE FRIENDS週年限定紀念護照、明信片、扇子、面紙等好禮；在特定商店消費滿額可獲得紀念護照，護照只要集滿4個印章，即可參加轉轉樂抽獎，有機會兌換到麗寶樂園免費門票、熊大爆米花桶、摩天輪主題車廂免費搭乘券等超值好禮。

麗寶OUTLET推出泰國物產展，體驗一秒出國。 圖／麗寶樂園渡假區提供

搶攻暑假商機! 麗寶OUTLET MALL特賣滿檔，零零美妝特賣會全面1折起，蘭芝、寶拉珍選、AHC、嬌生、heme等眾多美妝品牌齊聚，愛美的小資女想要搶便宜趁這檔；PLAYBOY與Arnold Palmer品牌聯合特賣會，包包全面2折起、男女裝單一特價500元起；TOKUYO福利品特賣會3折起，玩美揉槌按摩枕特價只要1,000元(原價3,680元)；膳魔師年中出清特賣會3折起，膳魔師保溫杯350ml出清價350元(原價1,450元)；還有可以一次購足泰國必買香蕉乾、魷魚片的「泰國物產展」，不用出國也能品嘗異國風味美食。

NCAA、NBA服飾為主的新櫃位VIBE，祭出7月精選鞋衣3件再8折的開幕優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供

響應夏日到來，館內多家運動品牌推出聯合優惠，包括Under Armour與Roots全面3折起、adidas與New Balance全面3.5折，以NCAA、NBA服飾為主的新櫃位VIBE，祭出即日起至7月31日精選鞋衣3件再8折的開幕優惠；女裝則有Ivy’s & MOORIS全面380元起、HUANG SHU CHI 黃淑琦3件再8折、TAN&LUCIANA陳探月與袁憶甄全面2.5折起，讓今年暑假買好買滿，無痛換新衣。