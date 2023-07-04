2023桃園蓮花季盛夏登場

桃園市長張善政2日上午前往觀音區出席「2023桃園蓮花季」開幕式，並為桃園市瓜果節頒獎表揚得獎農民，張市長表示，桃園蓮花季今（112）年已邁入第25屆，並於7月1日開幕，將展出至8月20日，活動為期51天，歡迎桃園鄉親與北台灣的朋友到觀音欣賞「出淤泥而不染」的蓮花，以及品嘗美味的西瓜和南瓜，一起體驗觀音之美，未來市府也會與農會、休閒農場及發展協會合作，持續打響觀音品牌。



張善政指出，觀音區是得天獨厚、美麗的魚米之鄉，也是瓜果類主要產地，不僅是北台灣蓮花的代表，瓜果產品也極具特色，今日觀音區農會為推廣優質西瓜，並在蓮花季主會場舉辦西瓜評鑑比賽，現場也展示瓜果節得獎瓜果，包括第一名86.09台斤重的超級大西瓜，以及787.5台斤、獲得全國冠軍的大南瓜。桃園市農業局長陳冠義表示，今年蓮花季首度與銘傳大學設計學院合作，推出5 座結合科技藝術與蓮花之美的裝置藝術，並跨局處推出系列活動，包括：7月8、9日的「原林藝術舞集」、7月15日推出「北觀音名荷大賞」、7月29、30日舉辦「荷田共枕車野趣」、8月5日舉辦「荷塘月色蓮花宴」、8 月 12 日邀請「咖哩玩劇團」帶來親子兒童劇、8月19日「稻米達人米食饗宴」、8月20日邀請嘻哈饒舌歌手舉辦「壓軸活動」等。更多活動資訊，請上「蓮花園休閒農業區」臉書粉絲專頁 （網址：https://www.facebook.com/lotus.guanyin/?locale=zh_TW）查詢。