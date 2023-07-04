全台首創婚禮一條龍服務青青國際餐飲集團 強勢進駐南港展覽館二館

在台灣已有30年歷史的「青青國際餐飲集團」首創「婚禮一條龍」服務，且成為全台第一家引進「歐式戶外婚禮」的婚宴集團。而其原先在全台共有三館，分別為台北士林「青青食尚花園會館」、桃園「青青風車莊園」及「青青桃園格麗絲」。台北館以市內唯一星空落羽松森林步道而聞名，桃園館兩館則分別以歐式大風車和港點百匯廣為人知，各有不同特色且服務不同需求的客層。

除了原有場地之外，青青集團也希望能進一步拓展服務，憑藉著多年經驗及努力，成功標下位於台北南港展覽二館的7樓星光會議廳的委託經營權，將成為全台最大「無樑柱國際級宴會廳」，不僅能達到閒置空間的活用，更可以提供民眾國際化餐飲宴會服務，可說是一石二鳥。

南港經貿園區五大功能同步發展 已成為台北新星

自2008年正式營運的台北南港展覽一館可容納2,467個標準攤位的大型專業展覽館，也成為不少演唱會、大型展覽、運動賽事，以及公司行號尾牙、春酒指定選用的頂級會展空間。有效帶動南港經貿園區的整體開發，讓台灣會展產業在國際間持續發光發熱。

南港近年更高速朝向「軟體、會展、交通、新創、生技」等五大功能發展，以最早啟用的南港軟體園區而言，已吸引超過350家企業、超過22,000人進駐，年產值更高達6,400億元。南港產業聚落近年發展快速成形，隨著三井Lalaport完工開幕，還有潤泰創新「南港之心」公辦都更案、富邦人壽大南港案及總銷千億超級大案「世界明珠」坐鎮，交通方面則有南港高鐵宜蘭延伸線，讓南港建設利多與商業氣息始終是熱議的焦點話題。

然而，即使南港展覽館經常舉辦如去年底舉辦「2022 ITF台北國際旅展」等國際型大型會展，但當沒有特定活動租借場地舉辦時，空間就呈現閒置狀態。而青青國際餐飲集團董事長身兼財團法人台灣連鎖加盟促進協會理事長的吳永強獨具慧眼，相中該地點便利性以及展廳無樑柱的特性，成功標下南港展覽館二館的7樓星光會議廳。

善用7樓星光會議廳挑高9米的空間、無樑柱遮蔽視線的宴會場地。將星光廳隔成8個獨立廳房，最多可安排300桌次，容納超過3000位賓客，目前為全台最大含裝潢的室內宴會場地。加上集團現有場地，單場總待客桌數已突破1000桌，如今挾南港2館的磅礡氣勢，勢必更能強化集團動能。預計首年將有機會為青青集團挹注1億營收。

台北南港展覽二館的7樓星光會議廳，成為全台最大「無樑柱國際級宴會廳」。圖／青青國際餐飲集團提供

青青國際餐飲集團，誓言打造國際級宴會廳

吳永強指出：「南港展覽館交通相當便捷，不僅有1000個以上的車位，即使捷運族也可輕鬆抵達，所以希望場地除了會議展覽用途，還可再更活化，只要沒有舉行會議，就可以進駐舉辦婚禮，並為客人提供餐飲服務。」更希望透過此據點，深化服務且讓品牌更加國際化，便大手筆砸下近2000萬元購入廚房設備，利用半年時間打造國際化的宴會事業，並提供達飯店管理水準服務，但收費卻只要一般高檔飯店的七成，來更加貼近賓客的需求。

南港展覽館交通相當便捷，不僅有1000個以上的車位，就算是捷運族也可輕鬆抵達。圖／青青國際餐飲集團提供

此外，目前青青國際餐飲集團，也盼望能把婚禮顧問的概念與服務內容導入校園，帶給學子們新的職涯方向，目前有與教育部合作，在學校內部開設「婚禮顧問課程」。該集團旗下業師皆為婚禮市場上的菁英份子，主持及規畫均超過百場以上。期盼能透過種子培育計畫，未來可栽培出更多優秀婚顧人才，提供顧客細緻妥善的專業服務。詳情可查詢青青國際餐飲集團官網：https://reurl.cc/8j6xay