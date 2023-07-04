「格蘭哥尼」為台灣威士忌愛好者 訂製卓越新品

以時間及訂製雪莉桶有關的珍稀佳釀而聞名的「格蘭哥尼單一麥芽威士忌」，在沉澱了一年後，日前發表了三款集結獨家、限量及台灣限定於一身的珍釀酒款，分別為專門為台灣威士忌愛好者量身訂製的「格蘭哥尼 12 年PluX」，批次限量第一版，以及兩款森藏雪莉單桶系列–全台限量 598 瓶的「格蘭哥尼2007 歐洲橡木雪莉桶」，及全台限量 624 瓶的「格蘭哥尼2009 歐洲橡木雪莉桶」。對於喜歡老派浪漫超乎期待風味的威士忌迷，可千萬不要錯過一親芳澤的機會。

麥立得洋酒台灣分公司總經理李正祜表示，創立於 1833 年，格蘭哥尼酒廠比鄰蘇格蘭第一大城格拉斯哥，享有低地與高地交界處的地理優勢，被公認以最慢速蒸餾的方式，生產高品質的單一麥芽威士忌，風味尤以雪莉桶見長。執著於精工慢藝，堅持自然風乾大麥、使用蘇格蘭最耗時的蒸餾法、更花費六年時光做訂製雪莉桶、不盲從跟隨與時俱進的步伐，卻也因堅持百年來的美好製酒工藝，落實老派的浪漫超乎期待的風味。

獨獻台灣限量第一版「格蘭哥尼12年PluX 昇藏雪莉」，漂亮的琥珀色澤酒液，令人難忘的梅乾及蜜餞、葡萄乾，誘人的柑橘及燉煮蘋果香氣，使人生津。濃郁的蜜餞、果乾延續著香甜，輕快的辛香氣息挑撥著舌尖口感。帶出巧克力、黑棗及橡木氣味交融且綿延許久尾韻。酒精度：43.8%，建議售價：1,600元。業者提供

李正祐指出，身為專門產出最具珍藏價值的雪莉桶佳釀，格蘭哥尼自從在 1980 年代面對時代的衝擊、雪莉桶的出口禁令後，便開始不惜成本親自挑選、訂製雪莉桶，正式從傳統走向訂製的路程。在西班牙雪莉桶大國，持續下重本與最頂級的三大橡木桶供應商合作，捨棄一般雪莉桶，只為了獲得最好的雪莉桶品質。近年來，隨著雪莉酒市場的衰退，要在第一時間把關橡木桶品質，跟過去相比已越發困難。為了確保取得頂級的雪莉桶，麥立得洋酒耗費鉅資，打造屬於自己的雪莉桶供應鏈：從橡木種類的挑選、風乾時間長短、適當的烘烤火候到最後選擇何種雪莉酒來潤桶，供應商都能為麥立得專屬客製。

「格蘭哥尼森藏雪莉單桶系列-2007歐洲橡木雪莉桶」深沉的琥珀色澤，飽滿的黑色莓果及辛香充滿著異國情調，綴有開心果及葡萄乾，浸潤著水蜜桃及糖漿等甜香氣。輕柔的燉煮水果碰觸著舌尖，接著源源不斷的蜜餞及葡萄乾等濃郁甘甜主導著風味口感。綿長的松木、胡椒、荳蔻等辛香及些許單寧尾韻。酒精度：64.1%，建議售價：9,800元。業者提供

新發表上市的「格蘭哥尼 12 年 PluX 」可說是完全依據台灣饕客喜愛的威士忌風味而量身打造，將全新訂製的格蘭哥尼原酒，放入初次裝填PX 雪莉桶後產出的小批次限量第一版。酒色閃耀著琥珀般的耀眼光澤，入口是台灣人所熟悉的梅乾，搭配葡萄乾及誘人的柑橘與燉煮蘋果氣息，口感有著濃郁的蜜餞、果乾，延續著口中的香甜，輕快的辛香料風味挑起舌尖的渴望，尾韻則帶有巧克力、黑棗並交融橡木氣息，在口中餘韻不絕。

「格蘭哥尼森藏雪莉單桶系列-2009 歐洲橡木雪莉桶」深沉的琥珀色澤，帶來濃郁的柑橘果醬及繽紛果乾，豐沛的水果甜香四溢，襯出柔和的橡木、陳舊皮革氣息，如義式濃縮般馥郁的香氣繚繞不已。葡萄乾、糖漬李子引出大量甜香口感，些許甘草、辛香氣味在口腔上更顯活潑。充滿濃郁的葡萄甘甜及活潑的清新柑橘氣息尾韻。酒精度：63.4%，建議售價： 8,800元。業者提供

除了潤桶能增添酒液的風味之外，橡木桶所使用的橡木，也在風味影響上扮演關鍵角色。特別選用 100% 初次裝填的歐洲雪莉桶，製作出風味強烈、酒色深厚的兩款佳作：「格蘭哥尼森藏雪莉單桶系列-2007 歐洲橡木雪莉桶」，使用頂規歐洲橡木，香氣充斥，富有飽滿的黑色莓果與辛香，有特殊的異國情調，口感輕柔，濃郁的果乾甘甜主導整體風味核心，尾韻有松木、胡椒、荳蔻與些許丹寧殘留。另一款同樣也是「格蘭哥尼森藏雪莉單桶系列-2009 歐洲橡木雪莉桶」，同樣是 100% 初次歐洲橡木 Oloroso 雪莉單桶，富有濃郁的柑橘果醬及果乾香氣，襯出柔和的橡木與皮革氣息，宛如義式濃縮咖啡般香味馥郁，口感油葡萄乾、糖漬李子湧出甜香，些許甘草、辛香氣味在舌尖上跳躍，尾韻則同時包容濃郁的葡萄甘甜與活潑的清新柑橘氣息。

更多詳情請洽各大菸酒通路或麥立得洋酒尊榮服務專線0800-636-689 。

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