2023桃園閩南文化節落幕

桃園市副市長蘇俊賓2日晚間前往桃園區，出席「閩南文化節-鬥陣3暨藝閣頒獎」，蘇副市長表示，閩南文化節今（112）年已邁入第12個年頭，市府以新的元素保留傳統閩南文化，實屬不易，而2日演出的壓軸大戲「鬥陣III」，經過策劃及編劇團隊的用心，以桃園故事為基礎，勾勒出大航海時代及祖先渡過黑水溝來台的歷程，故事十分精采。

6/17日的「桃園閩南文化發展論壇」。圖/桃園文化局提供

蘇副市長談到，閩南文化中的傳統藝閣，他在爸媽小時候的照片中很常看到，到他這一代卻逐漸變得少見，而這些年，在各界積極推廣閩南文化之下，逐漸讓過去的記憶又重新被找回，特別要感謝保存傳統文化的團隊、社團、文化局及各里里長、宮廟幹部們；今年也是桃園南崁登上大航海時代舞台的380週年，期盼大家一起全心保留祖先留下來的傳統文化。

桃園市文化局長邱正生表示，今年閩南文化節以「文化永續，多元發展」為規劃主軸，除延續歷年精彩的「藝閣VS踩街」、「總舖師辦桌」及「鬥陣III」大型藝陣演出外，更加入「閩南文化發展論壇」、「桃園國際龍獅邀請賽」等新元素，其中「鬥陣III」，延續「鬥陣II」以桃園在地故事為基礎，更把焦點從神界拉進歷史迴廊，加入大航海時代與先民渡過黑水溝移墾開發的歷史，以及桃園水庫媽與龍潭大池的民間傳說，以虛實交織的故事軸線延伸發想，全新編導、全台首演，把百年傳承的民俗技藝以創新、跨界、數位科技的方式呈現；且由專業藝人許效舜、柯大堡、阿白（劉胤含）等人擔綱演出，並經「戊己劇團」、「藝想台灣劇團」兩大劇團團長共同策劃，另邀請18隊在地團隊及國際知名團隊參與盛會。

邱局長指出，今晚揭曉6月10日舉辦的「藝閣VS踩街」獲獎團隊，其中「創意組」「金獎」由財團法人中壢慈惠堂奪得，「銀獎」得主為桃園市桃園區同安國民小學、「銅獎」得主為桃園區小檜溪社區發展協會；「最佳創意」得主為桃園市越配權益促進會、「最佳人氣」得主為桃園市觀音區塔腳社區發展協會、「佳作」得主為桃園市新移民女性關懷協會及桃園市牽手泰泰國文化協會。而「傳統組」「金獎」由桃園市新屋區蚵間社區發展協會獲得、「銀獎」得主為桃園市大園區竹圍社區發展協會、「銅獎」得主為桃園市民俗傳藝協會、「最佳創意」得主為新屋區東明里環保志工隊；「最佳人氣」得主為桃園市新屋後湖居民協會、「佳作」得主為大溪哪德社及三崇宮。

6/24、25日的「桃園國際龍獅邀請賽」。圖/桃園文化局提供

回顧本屆活動中的亮點，包括6/18日的「總舖師辦桌活動」席開百桌，以「好日子．入新厝」為主題，有別於過往比賽的模式，邀請社會上對美食有深入研究的專家評選出5位總舖師：桃園在地的「蔡岳甫」、國宴主廚「張和錦-水蛙師」、中南部第四代總舖師「謝文芳-阿芳師」、「陳俊銘-阿銘師」，以及擁有多國烹飪料理經驗的「丁世偉」，展現獨到的廚藝與功夫。每位主廚現場精心烹調10道美味菜色。本次由桃園市長張善政邀請基隆、台北及新北等縣市首長共襄盛舉，期盼藉此推廣桃園富有特色的辦桌活動，也展現基北北桃共同生活圈的概念。

6/24、25日的「桃園國際龍獅邀請賽」在桃園陽光劇場舉行，是桃園閩南文化節首次以國際賽事規格舉辦的活動，邀請亞洲（地區）優秀舞龍舞獅隊伍共11隊來臺競技，賽事項目分為「夜光龍」、「南獅自選套路」及「文化創意賽」等。開幕當天邀請曾拿下6項全國冠軍的雲林下崙國小龍鳳獅隊帶來精彩暖場演出，在2天激烈鏖戰後，夜光龍由「壽山巖-國立體育大學舞龍隊」奪冠；「南獅自選套路」，由「臺灣培德體育會」掄元；「文化創意賽」則由「中華台北A隊」斬獲冠軍，除了交流舞龍舞獅的傳統技藝，也讓觀眾大飽眼福，並成功將三項賽事的冠軍留在臺灣。

「鬥陣III」以桃園在地故事為基礎，將神話帶入歷史現場。圖/桃園文化局提供

7/1、2日於新永和市場旁停車場舉辦的「鬥陣III」是本次壓軸，桃園閩南文化節的自製大戲「鬥陣」是特色技藝團隊共同匯演的盛宴，高品質的演出已成為桃園的亮點文化品牌。今年適逢桃園南崁登上大航海時代舞台380周年，「鬥陣III」以桃園在地故事為基礎，更將神話帶入歷史現場，加入大航海時代與先民渡過黑水溝移墾開發的歷史，還有桃園水庫媽與龍潭大池的民間傳說，以虛實交織的故事軸線延伸發想，帶出傳統與創新價值觀的對話。本次參演團隊邀請在地景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館等，另邀請專業藝人許效舜、柯大堡；其他國際知名藝陣團隊–藝想台灣劇團、戊己劇團、大甲福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀幫、台北武安金獅團、台灣特技團等等，結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，為這歷史性的一刻寫下濃墨重彩的一筆。

是日包括市議員陳美梅、林政賢議員主任陳明祥、 牛煦庭議員特助關筱藍、市府參事林茂山、文化局長邱正生、主秘張至敏、景福宮主委簡征潭、慈惠堂董事長陳燦宏、三崇宮主委卓新旺、保障宮主委郭朝明等貴賓均一同出席活動。