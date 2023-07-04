蔬食界米其林三萩茶會 推全素茶香鳳梨酥

上月才公布的《綠・蔬食評鑑指南》，三萩茶會獲得在蔬食界米其林一星的評價，不過你知道嗎，它其實是有著70年歷史的老店。三萩茶會從原本的伴手禮起家，到致力於發展新型態的蔬食料理，仍不忘自己的起源與初衷，近年來也開始推廣全素的茶香鳳梨酥伴手禮，以及日式手沖濾紙茶。

三萩茶會新型態轉型，打造品牌獨樹一幟特色

從蜜餞與茶飲起家的三萩茶會，至今已經有70年伴手禮歷史，從2017年以新型態的產品轉型之姿，不僅在宜蘭成功推廣出預約制蔬食無菜單料理大獲好評， 更持續在純素料理界推廣，發展出素食伴手禮「茶香鳳梨酥」。從內餡的製作不僅承襲第一代爺爺的日本正宗糖漬技術，再搭配第二代的經營自家產品的伴手禮經驗，到現在第三代因應觀光時代的變遷，更整合出自己的品牌特色，結合線上與線下的發展，打造出全新的伴手禮，把真材實料的不變的好味道，落實在產品中。

茶香鳳梨酥伴手禮新首選，日式手沖濾紙茶讓茶有深度

為了實現對自然鄉野的憧憬，三萩茶會在製作茶香鳳梨酥的原料裡面，都只使用最原始的植物性材料，運用科學友善農田管理技術栽培的台灣鳳梨當餡料，在運用主廚研發的「覆裹式糖蜜法」手工慢熬，餅皮則採用法式派皮繁複工法，再配上栽種的波本香草莢與頂級伯爵紅茶原葉入餅，降低傳統鳳梨酥的油膩感，打造鬆厚具口感的茶香酥皮，以慢火柴燒方式帶出龍眼蜜薰香，吃得出鳳梨果肉與酥鬆餅皮在口中堆疊出的細緻口感。

不只在鳳梨酥上有著精進的工藝，三萩茶會在「茶」的製作，也有著不同的想法。為了給顧客更便利的沖泡茶，將茶葉用「濾紙」以包覆茶的形式包裝，融合了悶泡與手沖的優點，還讓泡茶變得更有效率。三萩茶會將未曾在台灣販售的頂級外銷款紅茶首次呈現，「祈願」茶款則帶有飽滿木質味，「花火」有著濃郁的花果蜜香，「起太鼓」以獨特的火山地形茶種調性，富有香草、奶油風味，而奶香濃郁的「櫻」抹茶入玄米近期更廣受歡迎，都成為高人氣的紅茶單品茶。

三萩茶會高人氣紅茶禮包。圖/ 三萩茶會提供

產品重現真實鄉味 源自老闆的初心

三萩茶會的初衷，最想展現的就是「真實的鄉味」，老闆想讓顧客從咬下茶香鳳梨酥的第一口，就能帶大家浸潤在自然鄉野中，加上曾與日本職人學習料理，產品完美融合了台日魅力特色，透過烘烤所製成的點心，彷彿實現了對自然、鄉野的憧憬，傳達出真實的心意，整體禮盒包裝以夏日農田的活潑清新設計，並嚴選環境友善紙材製作，從產品到包裝，皆完美融合搭配在一起。