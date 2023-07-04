「園之味」連續7年蟬聯100% 果汁銷售冠軍

生活忙碌的你總是沒空吃水果嗎？在忙碌的過程中，還是要注意自己的水果營養攝取。連續7年蟬聯 7-11 的 100% 果汁銷售冠軍「園之味」，持續關懷忙碌工作的上班族，並落實深耕提醒社會大眾對於每日自我補充水果的重要性！今年，園之味不但延續過往在7月1日的世界水果日，將不定期地陸續舉辦親送園之味系列100%果汁來慰勞繁忙的工作者外，更將擴大此活動範圍，以更多場、更主動出擊的快閃方式，於多處密集商辦大樓區域，由多位品牌活動大使們於街頭以關懷口吻來親送果汁，同時也宣導「有空吃水果，沒空園之味！」

由多位品牌活動大使們於街頭以關懷口吻來親送果汁，同時也宣導「有空吃水果，沒空園之味!」。圖／業者提供

『有空吃水果，沒空園之味』，一直以來是統一園之味的品牌主張，該品牌更堅持選用天然水果，透過低溫榨汁技術保留水果的原味及營養，產品不但符合CNS2377國家標準，且100%天 然，絕無色素、香料、防腐劑等人工添加物，亦無額外添加糖，希望讓消費者在飲用時，能喝到最天然純粹的水果精華，呈現出水果的自然風味，目前市面上共有三款口味，清爽解膩的「100%柳橙果汁」嚴選以色列、巴西、貝里斯柳橙，飲用時，能感受到柳橙天然甜味及果粒所帶來愉悅感。「100%葡萄果汁」特選自西班牙酸中帶甜，使整體味道更加平衡滿足。而「100%綜合果蔬汁」更是結合了多種蔬菜和水果，帶一點微微的纖維質感，可以感受到不同成分的口感層次。

連續 7 年蟬聯 7-11 的 100% 果汁銷售冠軍「園之味」，持續關懷忙碌工作的上班族，並落實深耕提醒社會大眾對於每日自我補充水果的重要性。圖／業者提供

現代人工作壓力大，不僅要工作同時需要兼顧家庭生活，認為吃水果需要繁複的程序而時常忽 略。有鑑於此，園之味希望藉由品牌主張所打造出的消費者關懷活動，以更貼近忙碌的上班族。7月3日已正式舉行「有空吃水果，沒空園之味！」快閃活動記者會，當日除親送果汁給現場上班族外，品牌也同步慰勞到場採訪的記者媒體朋友們，期許社會大眾都能跟著園之味的主張，一起「有空吃水果，沒空園之味」攝取到每人每日該有的水果營養！