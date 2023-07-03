雀巢金牌咖啡強攻冰飲咖啡市場

國師唐綺陽、阿翰，開運咖啡對決，今夏最潮必喝「開運特調冰咖啡」

雀巢金牌咖啡抓緊消費者渴望「簡單輕鬆就可享受冰咖啡」的需求，聯手國師「唐綺陽」、知名Youtuber 「阿翰」，以「東西方開運冰咖啡大PK」為主題，大玩冰咖啡創意特調！只要將雀巢金牌咖啡以冷水沖泡，不論是混搭加入檸檬風味的碳酸飲料，或者加入冰牛奶與巧克力醬，就能隨時隨地、輕鬆打造個人專屬的今夏最開運「絕對BO碧-冰咖啡」、「水逆克星-冰咖啡」，不只簡單零技巧，好喝更好玩！

「絕對BO碧」冰咖啡，以經典款雀巢金牌微研磨黑咖啡，加入冷水及帶有檸檬風味的碳酸汽水，打造最簡單的夏日冰咖啡特調。圖／雀巢提供

「降落!降落!」紅遍全台算命阿姨廖麗芳 PK對決占星國師唐綺陽

睽違一年，紅遍全台的算命阿姨廖麗芳(阿翰飾)，在網友們滿心期待之下，終於以全新話題影片再次出現在觀眾面前，在炎熱夏天裡以一杯雀巢金牌「絕對BO碧-冰咖啡」為消費者帶來冰涼清爽、兼具消除雜念與帶來好運的新選擇。算命阿姨廖麗芳特別親選經典款雀巢金牌微研磨黑咖啡，隨手包包裝輕巧方便好攜帶，一條咖啡包加上冷水就輕鬆泡出冰咖啡，再加入帶有檸檬風味的碳酸汽水，就是一杯清爽、帶有氣泡豐富口感的「BO碧冰咖啡」，好滋味讓算命阿姨廖麗芳大讚：「真的好喝！」

「水逆克星」冰咖啡，冷水沖泡雀巢金牌深焙咖啡，再加入牛奶及巧克力醬，甜蜜療癒好選擇。圖／雀巢提供

深受歡迎的占星國師唐綺陽，則從網友們最有共鳴的「水逆」話題出發，以一杯由雀巢金牌深焙咖啡，加入冰牛奶及巧克力醬特調的「水逆克星-冰咖啡」，期盼以微甜迷人的巧克力，結合雀巢金牌深焙咖啡獨有的濃醇風味，為消費者在炎熱酷暑中帶來沁涼療癒滋味，打擊水逆所帶來的煩躁與紛擾。在影片拍攝過程中，唐綺陽老師更真心分享自己的獨門祕訣「先把咖啡用少許冷水泡開，再慢慢倒入冰牛奶，最後擠上鮮奶油和巧克力醬，就會是一杯跟店裡賣的一樣有漸層的冰咖啡！是不是光看就覺得心情更美麗了呢！」

活動期間「登錄發票抽國師親簽好運咖啡」全聯、家樂福、電商平台發票都可抽

雀巢金牌咖啡於全球市場熱銷多年，是日本銷售第一的即溶黑咖啡品牌，也深受台灣消費者喜愛，「雀巢專屬微研磨科技及香氣回填工法 」將高品質阿拉比卡咖啡豆的香氣及美味完整保留，一開罐就能聞到飽滿濃郁咖啡香。其冷水、冰牛奶就可溶的特性，更適合咖啡愛好者在炎熱夏天隨時、隨地作成自己專屬的特調冰咖啡，外出攜帶也有隨手包形式可供選擇。