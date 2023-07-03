陳奕融老師 打造整體造型紋繡的新典範

從事新娘秘書整體造型紋繡，共經歷二十七年，出版參與26本髮型彩妝紋繡工具書，受邀新聞、公視、蘋果日報、電台、新娘雜誌、工商時報媒體採訪。

陳奕融老師整體造型打扮超時尚～果然是身為一位作者，整體造型紋繡老師的典範，ㄧ個女生能夠受邀參加各大型比賽當評審還擁有五個冠軍頭銜、買得起新北市一間房子算很有成就了，再聊聊奕融老師的工作經驗談感覺真的蠻辛苦的，奕融老師的家庭背景是小康，父母從事賣茶葉的工作，從小父親就是辛苦製茶，到處參加茶葉比賽，還得過頭獎，也替父親感到開心驕傲！

知道父母親工作賺錢辛苦為了教育三個小孩也省吃儉用，從小學五年級就很懂事寒暑假就去打工賺取零用錢，國中二年級憑藉對美髮的熱愛就去美髮院打工賺錢，學習到工作必須除了努力學習技巧，還要很謙虛很細心，甚至要忍氣吞聲去服務對待每個客戶，因此練就了很紮實的化妝造型的基本功，跟好脾氣讓每個客戶幾乎都很喜歡她的溫和笑容到後面都變成好朋友。

奕融老師說國中畢業就沒有跟父母拿ㄧ分錢，就到美髮院美容院跟婚紗店白天上班晚上上課，非常辛苦的自給自足，供自己讀完嘉南藥理科技大學化妝品應用管理科畢業真的很不容易，很多時候很累又想家躲在棉被哭，但都告訴自己要堅強撐過，所有的努力一定都會有收穫，雖努力的樣子有時有點狼狽，但靠自己卻可擁有一個女人獨立自主的底氣，是自己的驕傲。

陳奕融座右銘

用心跟客戶溝通再專業跟豐富的資歷建立互信基礎，把每一位客戶當自己朋友真誠對待，做一位貼心用心有耐心的新秘全方位整體造型紋繡老師滿足不同的客戶需求去量身訂作！

27年整體造型教學與服務經歷

有穩定性的美感，各種五官搭配什麼樣的眉型和眼線大小眼的調整掌控是最拿手的，半永久化妝術～紋繡眉、眼、唇、髮際線服務與教學、整體造型新娘秘書現場設計、視覺舞台比賽輔導、新娘飾品製作、捧花、花圈製作教學。

公司簡介資歷介紹

瑪莉莎紋繡造型美學苑創辦人

從事新娘秘書整體造型經歷二十七年

參與出版{整體造型祕技}整體造型工具書25本

2020出版第26本｛半永久化妝術圖解全書｝

93新聞報導{新娘秘書}專題採訪

96蘋果日報{新娘秘書}專題採訪

98公視媒體{金鑽秘碼}專題採訪

98受邀北科大技術學院{專業知識講座講師}

105台北科技城市大學化妝品系講師

受邀國際錦標賽評審+指導老師榮獲最高榮譽冠軍教練頭銜5次

2009中華兩岸美容美髮世界潮流國際錦標賽榮獲市長郝龍斌頒發冠軍教練頭銜

2011年中華兩岸美容美髮世界潮流國際錦標賽。榮獲整體造型形象設計組冠軍教練頭銜

2015台北廣播電台廖偉凡專訪新娘秘書辛苦談

2015年第10屆中華兩岸美容美髮世界潮流國際總決賽，榮獲柯文哲頒創意晚宴彩妝組冠軍教練頭銜

2015年時尚新娘彩妝造型組榮獲冠軍教練頭銜

2017 澳門CIAM創意形象藝術國際髮型化妝大賽。榮獲冠軍教練金獎杯一座

2018年擔任第三屆國際持久美妝千人大賽中國廣州專家評委

2018年擔任第二屆金繡杯紋繡藝術大賽國際評審

2019年山東濟南擔任第四屆亞太美業文化藝術節裁判長

擁有新娘秘書整體造型美容證照多項專業證書學校工會聘書

韓式半永久化妝術紋繡技能香港IICE國際認證紋繡師講師證照、韓國PPMA半永久協會證書、韓國THE9半永久學院證書