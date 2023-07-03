今夏，我最Cool TOYOTA、HINO冷氣健檢活動展開

為感謝顧客多年的陪伴與支持！TOYOTA、HINO商用車總代理和泰汽車宣布即日起至8月31日止，推出『今夏，我最Cool！冷氣健檢活動』。同時，為提供車主更彈性更便利的回廠時間，土城、新竹、台中、南投、嘉義、高雄等六個服務廠於7月1日起實施週日定期保養服務，歡迎車主們預約回廠。

針對這次冷氣健檢活動，和泰汽車表示，凡HINO全車系、TOYOTA HIACE、GRANVIA及COASTER等車輛回廠即享26項免費全車安心檢查；並且首次推出夏季限定冷氣清洗套餐75折活動，透過清洗冷氣蒸發器與冷排散熱系統，可以確保冷氣系統正常運作。

HINO數位式行車記錄器正式開賣，具備液晶顯示螢幕及數據直接列印等多項功能。圖／業者提供

活動還提供其他優惠，包括更換輪胎可享換胎2條(含)以上88折優惠；活動期間回廠定期保養消費滿8,800元即贈限量HINO輕享玻璃對杯；另外建議車主透過Hi HINO APP預約回廠，預約成功即可獲得和泰Point 200點。好消息是，HINO數位式行車記錄器開賣了！具備液晶顯示螢幕及數據直接列印等多項功能；另再同場加映既售車專用電子後視鏡(含DVR)，電子後視鏡(含DVR)採用高解析度鏡頭與液晶螢幕，後鏡頭影像可即時顯示於電子後視鏡；而前後雙錄行車記錄器功能更可以讓車主行車或倒車時一覽無遺，除減少盲區更可大幅度提升行車安全。