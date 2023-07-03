連續三個月銷售突破2,000台 HYUNDAI穩居非豪華汽車品牌前四大

台灣車市暢旺，其中尤以HYUNDAI汽車成長最是凌厲，特別該廠國產主力Tucson L及CUSTIN生產供應逐漸回穩下，上月總數達2,082台，自第二季起已經連續三個月跨越2,000台門檻，目前HYUNDAI汽車上半年加總銷售累計達11,331台，年增成長68%！為國產品牌最佳，正式超越日系勁旅躍居非豪華汽車品牌前四大。

HYUNDAI南陽實業在「每年一款國產新車、一款新能源車」策略下，近年國產化導入VENUE、CUSTIN以及大改款TUCSON L，完備的乘用車陣容且款款暢銷，另如全新世代的Hybrid油電、EV電動車與Turbo Hybrid渦輪油電等科技實力領先、廣泛布局的新能源車，台灣均在第一時間引進。至於品牌另一項高成長關鍵因素則是精準商用車經營，主力商車HYUNDAI Porter柴油小霸王以手排、自排變速系統與單廂、豪華Super Cab、雙廂的多元產品組合，成為中小企業頭家事業成長的最佳夥伴，連續蟬聯三噸半級距商用車銷售冠軍寶座；此外下半年預計上市之QT500，預期可將市場擴張到五噸等級，充分滿足物流配送的中長程用途需求。

展望下半年，HYUNDAI南陽實業表示持續強化現有陣容產品力，包括亦將積極推廣品牌新能源科技與實體通路車展，讓更多消費者親身體驗品牌的卓越造車與科技實力。有個好康是，本月試乘HYUNDAI任一車款即有機會參加週週抽SYM新世代跑旅MMBCU，入主指定車款還可另享三大好禮。