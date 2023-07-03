NISSAN KICKS「煥彩光耀版」 300台限量上市

全新NISSAN KICKS自22年10月全新改款，即以「外型、安全、便利、動力」四大升級贏得廣大消費者的喜愛和支持，累計熱銷8,659台，持續穩坐小型跨界休旅級距的銷售冠軍！為延續打造個性化風格理念，裕隆日產宣布特推全新NISSAN KICKS「煥彩光耀版」，提供「煥白頂」及「耀黑頂」兩種車色，外觀特別設計以耀動跳色配件點綴，配備耀動橘擾流尾翼及耀動橘後照鏡，透過白、黑、橘跳色營造獨特前衛外型；再升級精緻煥彩內裝，包含環艙炫彩氣氛燈及天使之翼照地燈，滿足車主彰顯自我風格的需求，引領時尚潮流，外觀內裝配備升級總價值達27,000元。外觀內裝配備升級不加價，全台僅限300台，超值汰舊換新價80萬元起，即日起至7月31日止，入主再享「NISSAN這夏有豪禮」限時購車優惠，贈送「SHARP智慧美型AIoT空氣清淨機」及2萬元配件金、彈性分期輕鬆付及指定國產車型68無限延保等多項超值優惠。

全新NISSAN KICKS「煥彩光耀版」同時標配豐富的智行安全科技，提供完整的主動、被動安全防護，包含：ICC智慧型全速域定速控制系統、IEB防追撞緊急煞車系統、3A (AEB/ATC/ARC)主動全時防護系統、LDW車道偏離警示系統、BSW盲區偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、AHB遠近光燈自動調節系統等主動、被動安全系統外，還享有同級唯一PFCW超視距追撞警示系統，透過雷達加強偵測前車與前前車，在預測追撞可能的緊急時刻提供預警，為駕駛爭取更多的反應時間。

此外，新車車身採用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架，搭配ZONE BODY超剛性安全車體的運用，並標配EPKB電子駐煞車系統，搭配環抱式中控扶手，提升便利性及舒適性能，動力方面採用全新1.6G高效能HR16DE引擎，提供同級最強動力表現並成就與油耗的完美平衡表現，透過結合駕駛者、交通工具與生活環境，提供全方位的行車安全守護及便利，給予消費者安心的駕馭體驗。