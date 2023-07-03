生麗國際集團21周年榮耀年會絢麗登場 吸引5000名嘉賓見證榮耀時刻

歡慶深耕台灣21周年，全國專業美容保健營養品牌生麗國際集團於7月1日盛大舉辦榮耀年會已圓滿落幕，當日現場吸引5000名貴賓，盛況空前。長年攜手生麗國際的慈善公益團體，包括家扶基金會執行長周大堯、勵馨基金會執行長王玥好，亦受邀出席見證生麗邁向新里程碑，台大兒童醫院院長李旺祚更親自錄製祝福短片，感謝生麗國際多年來的支持。

秉持歷年承諾，生麗國際持續捐贈50萬元予勵馨基金會、300萬元予家扶基金會、384.6萬元予台大兒童醫院，並將全數收益金額捐出讓慈善公益使用，集團成立至今已投入公益善款總計達8300萬元，為扶助弱勢家庭不遺餘力，也讓活動增添更多暖心回憶。

生麗國際集團創辦人徐鳳娥(左)秉持承諾，持續捐贈家扶300萬元扶助弱勢家庭，家扶基金會執行長周大堯(右)親自出席且代表接受。圖／生醫國際集團提供

生麗國際集團創辦人徐鳳娥表示，生麗國際的精神就是幫助更多民眾獲得美麗、健康與自信，此次年會主題正好以「大樹」形象相呼應，陪伴全球事業夥伴成長茁壯，以繁茂枝葉成為守護社會弱勢族群的庇蔭，並將根深柢固的信念代代傳承，創造豐富又壯盛的生命力。

生麗國際集團年會除了表揚優秀事業夥伴，更邀請陳勢安、趙詠華等知名藝人輪番演唱動人金曲，悠揚樂聲不絕於耳。活動當日也祭出OSIM、Dyson、Switch、Apple等多項好禮，壓軸再抽出三位幸運兒可獲頭獎，義大利豪華郵輪沖繩、石垣島五日遊，一人中獎兩人同行，開獎瞬間也將氣氛炒熱至最高點。

生麗國際穩健走過21個年頭，專注研發高品質的美容保養品與保健營養食品，產品皆具有第三方SGS檢驗合格，並擁有美國PETA友善動物認證標章，其中6A高效鎖水防曬霜還蟬聯防曬保養品「SNQ國家品質標章」最高肯定。因樂於回饋社會的善心，生麗國際還獲頒蔡英文總統「愛心企業 特別感謝獎」，以及桃園市長感謝狀，2022年更勇奪「國家品牌玉山獎 傑出企業」殊榮肯定。

生麗國際集團執行長黃隆源指出：「每一位傑出的生麗夥伴，都是推廣美麗自信、讓生麗品牌深受信賴的關鍵！」過去數年來皆仰賴所有事業夥伴的共同努力，因此去年繳出亮眼成績，業績較前年顯著成長30％，全國傳銷排名往前邁進第13名。在百家爭鳴的競爭環境下，生麗國際發揮逆風高飛的企業韌性，勇於突破現狀再登高峰。