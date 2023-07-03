喬山Reseat按摩椅新上市 父親節 全館88折

承襲日本人不斷精益求精的專業精神，多年來不斷進行突破性的改良，超過半世紀的醞釀，從敲打、向上和向下揉捏、小圈揉捶、氣壓、從背部延伸到仿人手按摩的按摩手技等等，不斷領先業界，賦予家用按摩椅功能更加多元化，讓每個人都能感受到更深更細膩的按摩體驗，日本原裝進口也才是金字塔頂層的首選，日本是按摩椅的創始發源地，更是全球富裕層按摩椅的唯一產地，喬山今年強勢推出全新新品，日本製 FUJIIRYOKI RESEAT頂級按摩椅，特別邀請到「五月天」代言。

RESEAT頂級按摩椅擁有多項特點，以AI雙重檢測，精準感應肩頸背脊線條曲線，並搭載5D-AI Plus機芯與晶片，4.3吋全彩超大觸控手控器並具語音導覽，多達24種自動行程與獨特15種類各部位集中技法，提供53個類型98種按摩技巧，最大約12.5cm按摩球突出量，讓按摩技法可以直達深層肌集中按摩，而Condition護理行程提供全身深層包覆伸展的調適，亦再搭配客製化方式與結合APP模式，以AI調整精準力道，打造專屬最適化個人按摩手感的5D按摩行程，還可再搭載集中按摩放鬆特定部分的7分鐘迷你行程舒緩全身，高效能氣壓系統，搭7階段調整全身8部位氣壓強度，透過緩急變化確實加壓，重現按摩的手勁強度與律動感，同時腰腹部與足底具有雙重溫熱功能，讓人盡情享受最具有日本按摩技巧味道與舒適奢華的按摩體驗。

在溫馨感恩的日子，父親健康是心中永遠的期盼、也是最好的禮物，喬山即日起至08/15止，感恩父親全館88折優惠，買RESEAT按摩椅，原價:288,000元，特價:278,000元，再送健身魔鏡(售價:59,800元)。