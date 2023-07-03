炎夏保濕4mula超級涵水精華液看俏

悶熱的夏天讓肌膚特別容易流失水分，皮膚「保濕」自然是夏季肌膚保養的重中學問之一，雖然多數的保養品牌能在我們出門前的基礎保養提高肌膚的瞬間含水量，但當肌膚長時間處於粉底、髒空氣、冷氣房的環境中時卻無法幫皮膚持續且穩定的保持溼度，4mula超級涵水精華液在一接觸肌膚時能立即開啟水合動能，將源源不絕的礦泉活能注入肌膚，提高涵水力。

通過歐盟有機認證的4mula超級涵水精華液在您的日常保養程序上帶來簡化步驟卻高效保濕的體驗，超級涵水精華液是專為眼週細嫩肌膚設計的保濕品，極緻溫和、保濕快速吸收、沒有負擔，適合敏弱肌膚和熟齡肌膚使用，適合敏弱肌膚和熟齡肌膚使用，同時超級涵水精華液亦可以作為眼週護理產品使用，有可能幫助淡化眼角細紋，提亮眼部膚色。打造緊緻細嫩的眼部輪廓。

4mula超級涵水精華液採用能減少肌膚刺激的零敏配方同時結合多種草本植萃成分，包括玫瑰純露、蘿蔔根萃取、薄荷純露、鏤梅純露等，以及玻尿酸、卵磷脂等保濕成分，為肌膚提供水分補充，同時堅持不添加增稠劑及賦型劑等化學成分，讓人體的皮膚細胞在天然有機的成分中提高提水量及降低細胞流失水分，讓肌膚時刻保持水嫩呈現最好的狀態。

夏日保濕大作戰，民眾可立即前往4mula官方網站了解更多關於超級涵水精華液的資訊，為你的肌膚帶來無與倫比的水嫩與明亮，展現自信美麗的光采。

4mula有機保養 超級涵水精華液亦可用於眼周肌膚保養。業者/提供

關於4mula有機保養

您知道單靠日常保養肌膚就可以啟動ESG（永續發展與環境保護）嗎？ 4mula有機保養是一個百分百在地研發測試、並通過歐盟有機認證最高等級COSMO ORGANIC核可的品牌。歐盟有機認證機構重視企業對環境的尊重及友善，其中對於品牌及產品生產端在能源消耗、碳排控管、資源回收、回收利用、環境管理計劃… 均有相當嚴格的要求，這股綠色力量需要更積極友善的鼓勵和支持，消費力是人類物質世界中最軟性也最強大的力量，而您的消費選擇是對未來世界最直接的表決投票。

4mula有機保養官方網站：https://www.4mula.tw/

4mula 有機保養粉絲專頁：https://www.facebook.com/4mulatw

4mula有機保養LINE官方帳號：https://bit.ly/4mula_LINEOA