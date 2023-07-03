艾捷天麗大飯店NORDIC CAFÉ 享受北歐風情下午茶

位於台北東區精華地帶的「艾捷天麗大飯店」，是所有洽公、旅遊需求的人們有了便利又舒適的居所，除了提供各式旅客入住之餘，近期還增加北歐風情下午茶，無論需要一個有感覺的上班空間，或是一個有氣氛的聊天環境，抑或是能獨自享受愜意的地方，艾捷天麗大飯店裡的「NORDIC CAFÉ」是下午茶行程的絕佳選擇。

位在南京東路上的「艾捷天麗大飯店」，鄰近捷運小巨蛋站與各式觀光景點，生活機能便利，是北上看演唱會民眾的絕佳推薦，飯店內有78間客房、1間餐廳兼多元空間，房內採用了時尚明亮的設計，搭配一應俱全的現代化設施與貼心服務，可直接鳥瞰窗外101風景，打造賓至如歸的住宿體驗，進入大門，吸睛的四米氣派大廳，以兼具簡約與典雅的北歐風格裝潢呈現，即使身在車水馬龍的都市叢林裡，也能找到溫馨舒適的休憩空間，讓來訪的顧客擁有賓至如歸的感覺。

飯店景觀四人房，可鳥瞰101風景。圖/業者提供

在艾捷天麗大飯店大廳旁的用餐空間「NORDIC CAFÉ」，以北歐風情揉合南洋實木裝潢，呈現異國氛圍，早上是提供住客們迎接一天到來的早餐Buffet空間，中西式餐點精緻多元，屢屢獲得顧客一致好評，到了晚上則搖身變成SPORTS BAR，有多款精選啤酒及不定時播放的運動賽事，可說是三五好友晚上聚會的好地方，並有場地租借的服務，無論會議、餐敘、團體聚會、各式拍攝活動皆可使用，近期更推出下午茶服務，提供各式甜點、特色飲品與系列優惠組合。

如果身為甜點與美食愛好者，這裡有綿密口感的生乳捲、濃郁沁涼的冰淇淋布朗尼，還有各式可頌系列等甜品及吸睛軟性飲品等大家放進IG、FB相簿蒐集。即日起至7/8可享全面8折，若剛好有朋友同行，可直接選擇「雙人下午茶」組合，多種甜點與鹹點陳列在大理石紋雙層擺盤，搭配自選飲品，CP值優惠的價格大大滿足眼福及口腹之慾，「NORDIC CAFÉ」也貼心準備「外帶下午茶」的服務，讓人帶著北歐風情一同前往下個目的地。