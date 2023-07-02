演員兼畫家陳子強 展現多才多藝

畫展藝術邀友做公益

泰晶殿唐偉智董事長、致瑩生技總經理黃郁國、九騰國際經理許壬齊、安嘉紙業總經理張綺安等企業家和知名人士相聚於台中市原住民族文化館，共同見證演員兼畫家陳子強的多才多藝。泰晶殿唐董事長也說在演員兼畫家陳子強的講解下，從畫展中了解魯凱文化彷彿置身部落裏，看到雲豹耀然於展間或藏匿於山林，更感念陳子強做公益的精神，傳承感受不管是演員畫家都把好的文化推向社會，盡自己最大的力量做更多的公益。致瑩生技總經理黃郁國也說追隨陳子強強哥的腳步，一起做公益。

陳子強在這段期間專注於自我成長和公益活動，並且推掉了數百萬元的戲約和通告。他的堅持和品格受到了大家的敬佩。除了致力於公益事業，陳子強也重新找回了自己作為一位畫家的身份。他以魯凱族文化為靈感，創作了超過40幅作品。這個畫展將向觀眾展示魯凱族的文化特色和豐富內容，讓他們深入了解這個族群的世界。不論是對藝術或是對當地文化的熱愛，這次畫展都是一個難得的機會。

8月陳子強將在台北藝術接檔強勢登場！「Lucky幸運引導者」畫展由大安畫苑策展 ，8月15日~9月30日，此展幫助彰化大埔路上的慈愛教養院建場，歡迎蒞臨欣賞，做公益好運氣。（大安畫苑：台北市大安區嘉興街323巷4號。六張犁捷運站出口步行2分）。

大安畫苑讓我們一起期待陳子強的畫展能為觀眾帶來更多的驚喜和啟發，陳子強這三年的付出和努力無疑展現了他多才多藝的一面，讓我們更加期待他未來的作品和創作。

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