2023匹克球選手出路與企業人才培養運動產業論壇

中華民國匹克球協會和臺中市匹克球協會於2023年7月1日假臺中市國際網球中心（主場館2樓）攜手舉辦一場盛大的論壇活動。本論壇旨在邀請產官學界及現役選手一同參與，並探討匹克球選手的職業出路以及企業人才培養運動產業相關議題。本論壇的引言人由中華民國匹克球協會的陳朝鍵理事長擔任，為論壇揭開序幕，臺中市匹克球協會吳瓊華理事長（議員）擔任議員已經第五屆了，對於推廣匹克球運動不遺餘力。她指出，運動選手不只在運動場上發光發熱，例如其同學黃世州曾經是跳高國手，目前在全台開了6間活鰻日本料理餐廳，成了鰻魚達人，所聘請的員工全是運動員。本論壇也邀請到國立臺灣體育運動大學的趙榮瑞教授擔任主持人，他在國內第一次看到運動結合企業介入人才培養，覺得很感動、很溫暖。

本論壇也邀請到康博集團吳俊毅主席參與，吳主席曾擔任過全運會及區運會的選手，認為運動選手具陽光、正向的特質，在企業中的表現比一般人更好。康博集團的事業範圍囊括醫療、美麗、幸福的產業，其中，在銀髮族健康宅方面很適合將匹克球引入長照產業，讓喜歡運動的選手，隨著運動員長期的生涯規劃，慢慢從職業運動員轉型到業餘，藉以平衡訓練和收入。康博集團非常樂意投入企業與運動員的合作項目，抛磚引玉讓更多產業願意開職缺給運動員。

中華民國運動員生涯規劃發展協會曾荃鈺理事長、中華民國匹克球協會沈書毅、食科院國際（股）公司陳坤男董事長要讓運動員進企業，成為企業代言人，首要任務是從行銷著手，讓藝人打羽球變成打匹克球，讓匹克球有更大的知名度，才能引發更多企業的參與。法布甜的張淑卿總經理作為與談人分享，本身也是曾經田徑選手，加上她喜歡烘焙甜點，於是便用運動員的精神、個性、態度轉職做烘焙。她認為，運動員動腦筋很快，能創新、解決問題，自律、做事情堅持、有毅力，這些特質皆能良好地運用於工作上。

商業發展研究院的黃名瑋副研究員在論壇上指出，運動員的人格特質是服務業最喜歡的人才類型，企業招聘選手擔任員工可以提升產業、企業贊助選手後產生出的行銷效益，這些都值得企業投入在運動人才培養。最後，陳朝鍵理事長舉出好巿多臺灣區總經理張嗣漢的成功例子，用籃球的團隊拼博精神來經營產業。非常感謝各界關心匹克球選手出路，中華民國匹克球協會將來會成立輔導單位，聘請企業、學界擔任協會的顧問，輔導選手將其角色順利轉換至企業員工，扮演選手未來出路之最佳後盾與橋樑！