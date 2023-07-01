肇喜登峰巡迴賽美津濃男子公開賽 洪健堯穩穩奪冠

2023肇喜登峰巡迴賽-美津濃公開賽，今天(7/1)在台南斑芝花高爾夫俱樂部完成最終回合，洪健堯持續發威，抓下七隻小鳥無柏忌完美演出，打出低於標準桿七桿的65桿，以四回合總桿低於標準桿26桿的262桿，五桿獲勝差距，贏得冠軍及獎金60萬元；另外，斑芝花球場還另頒給他較佳球位球場最低桿紀錄獎，獎金2萬元。這是洪健堯今年球季首冠後，為自己下半年的亞巡賽行程增加很大信心，這也是他職業生涯台巡賽第13冠。

他賽後特別感謝仰德集團董事長許育瑞丶仰德育樂總經理許家堯丶三花棉業已故創辦人施純鎰丶三花棉業總經理施養謙及三花公益教育基金會執行長施貞菲丶東方球場的支持及贊助與他的home爸給他很多好建議。他也半開玩笑地說：「也要感謝我女兒，因為明天就要帶她去日本旅遊，激發我的動力要多賺些旅費！」

業餘冠軍李睿紳(左起)、台灣美津濃公司總經理福知真、職業冠軍洪健堯、斑芝花球場總經理鄭博元、台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興歡喜合影。圖／鍾豐榮攝影

張緯綸發揮全力交出64桿佳績，以四回合低於標準桿21桿的267桿，超車拿下亞軍，獲得獎金30萬元；賴嘉一打出68桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿，名列第三作收，寫下他台巡賽最佳名次；李玠柏打出68桿，以四回合低於標準桿17桿的271桿，獲得第四名。至於唯一晉級後兩回合決賽的業餘選手李睿紳，今天打出71桿，以四回合低於標準桿兩桿的286桿，獲得業餘組冠軍，在職業榜並列第31名收場。

今天台南斑芝花球場的天氣依然高溫炎熱，選手揮汗如雨，辛苦完賽。大會四回合均採用「較佳球位」規則，洪健堯在首回合打出62桿，雖然未列入正式打破球場最低桿紀錄，不過斑芝花球場總經理鄭博元仍參照2021年劉又睿在較佳球位規則下打出最低桿紀錄64桿，頒發給洪健堯破紀錄獎金兩萬元。

這場賽事是今年肇喜登峰巡迴賽第二場比賽，也是台巡賽第四場比賽。同時也是斑芝花球第五年成為PGA台巡賽及挑戰巡迴賽的主要贊助夥伴。肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，自2021年開始舉辦，已持續第三年舉辦，2021年及2022年有六場，今年增加一場為七場比賽。這一場比賽是由台灣美津濃公司單站冠名主辦丶台灣職業高爾夫協會主辦，斑芝花高爾夫俱樂部為主要贊助與協辦。

斑芝花球場總經理鄭博元(左)親頒破球場紀錄獎金給洪健堯。圖／鍾豐榮攝影

叢德貿易公司姬斯敏董事長今年提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金20萬元，第二名獎金加碼5萬元，因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金均為315萬元；他今年也在肇喜登峰巡迴賽每一場比賽，提供一個一桿進洞獎項，獎金2萬元。另，肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，今年七場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，另外可獲得叢德貿易有限公司加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元；且可獲得翌年台灣三商名人賽的參賽資格。

這場賽事的後兩回合決賽採錄影轉播，播出時間為7月8丶9日兩天下午4點開始，歡迎球迷們鎖定#台灣職業高爾夫協會FB，以及Yahoo TV的TPGA專區丶YouTube搜尋台灣職業高爾夫協會丶Line/Golfourit平台丶Line Today、智林體育台，一起關注這場精采賽事。