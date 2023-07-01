深耕永續 遠東SOGO奪AREA三大獎

落實企業社會責任，連五年獲亞洲永續諾貝爾獎肯定

遠東SOGO永續績效再傳捷報，連續五年獲得由非政府組織「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）舉辦之「AREA亞洲企業社會責任獎」（AREA, Asia Responsible Enterprise Awards），一舉囊括三項大獎，該獎擁有「亞洲永續諾貝爾獎」之美譽。遠東SOGO長期關注員工發展與健康，致力打造健康與幸福職場，更連續四年蟬聯AREA「人力投資獎」；也因自2015年起率先百貨零售業取得碳標籤，不斷推陳出新環保實績，第四度榮獲AREA「綠色領導獎」；並再度以「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」獲AREA「社會公益發展獎」。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，去年為遠東SOGO三十五週年，疫情期間，關懷利害關係人、攜手共度零售低潮的同時，遠東SOGO不斷提升自身永續能量，隨著疫情逐漸緩和，交出亮麗的成績。重視永續的遠東SOGO，在全體同仁努力、顧客支持下，2022年營業獲利雙創新高，並以ESG於環境、社會、公司治理等三個面向的永續績效作為禮物，送給摯愛的台灣土地與地球母親。

2022年遠東SOGO為亞太第一個加入國際倡議EP100的零售百貨，也連續四年拿下國家企業環保獎，同時獲環保署「低碳產品獎勵」特優，讓天母店因減碳標籤與「服務性碳標籤」納入綠色採購申報，整間百貨都是低碳產品。遠東SOGO不忘發揮通路影響力、以大帶小，攜手利害關係人邁向淨零。此外，響應政府「淨零綠生活」，數度參與環保署的座談、觀摩與分享，成為國內淨零綠生活典範企業。

在人力投資上，後疫情時代的環境依然充滿不確定性，引頸期盼經濟復甦的服務業，要想辦法解決長期以來的高流動率問題，還得因應缺工海嘯。遠東SOGO，連續兩年全體加薪，致力打造安全且幸福的職場，期望為服務業留才。反應快速的疫苗獎勵金、優於法令的防疫假與慰問金制度，以及積極實施「員工協助」、「家庭照顧」等措施，使遠東SOGO獲「人力投資獎」肯定。

在社會共融面向，遠東SOGO長期關懷兒少，六年前以「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」獲「社會公益發展獎」，是台灣是第一個獲得該獎項的公益活動。今年該專案屆滿十周年，透過與利害關係人打造出公益生態系，累積豐厚成果，成功帶動社會善循環，意義非凡。

薪資好、福利高 全力打造幸福職場

遠東SOGO定期安排醫生駐診，專櫃同仁同享健檢、駐診醫師諮詢、健康管理課程等福利。圖／遠東SOGO提供

疫情期間，遠東SOGO是第一個提供疫苗獎勵的百貨，員工施打疫苗劑劑有獎勵、打滿三劑共可獲2,500元。同時，三級警戒期間起，無論確診或隔離，都優於法令，提供有薪防疫假，同步發放慰問金給確診和隔離的同仁和專櫃夥伴。

為讓每位同仁具有國際職安衛的風險管理意識，導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，創百貨與零售第一、以高規格的勞安自我要求，連續10年獲台北市勞動安全獎。2022、2023年年初，遠東SOGO連續2年全面加薪超過4%鼓勵同仁，加薪幅度為連鎖百貨之冠，將成果與利害關係人分享。

女性員工占百貨業多數，遠東SOGO推動DEI政策，首先關注性別平等，2022年中高階主管男女任用比例相當，且不斷回應女性員工需求，如：全台各店及總公司辦公樓層設哺集乳室、女性夜間車費補助、調整懷孕同仁輪調職務。為鼓勵生產，遠東SOGO提供女性同仁生育補助5,000元，高於人力銀行調查企業均值；男女員工皆適用育兒補助金每胎10,000元；縮短工時育嬰假從無薪改為八成薪，以優於法令福利，鼓勵同仁樂婚願生。

長年關懷兒少 資源共享 徵求永續提案

遠東SOGO長期關懷兒少福利，現打造百貨平台為資源共享平台，徵求永續提案。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO與太平洋崇光社會福利基金會，自2011年開辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，累計十年光陰持續提升兒童福利，於今年獲《遠見》ESG企業永續獎公益推動組楷模獎，今再獲AREA「公益發展獎」，顯示國內外永續及社福領域的評審，皆肯定遠東SOGO長期攜手利害關係人打造公益生態系，帶動社會善循環。

遠東SOGO指標性的公益活動「SO GOOD好小孩少年楷模」，為國內百貨唯一針對國小6年級以下特殊生舉辦的獎助活動，非單純以家庭收入或學童資優程度為給獎標準，而是倡導DEI，尊重生命差異、消弭歧視，發現罕病、身心障礙等弱勢學童的獨特價值。為擴大影響力，今年新增兩項不限資格的評選，遠東SOGO分享自身資源，鼓勵全台學校及非營利組織進行永續提案，也以十週年推動多元共融的紀錄片，鼓勵國小學童利用暑假觀賞及投稿，藉此提高兒童人權關注度，並推動全人永續教育。

「SO GOOD好小孩少年楷模」三項活動徵件中，紀錄片觀賞尤其適宜學童作為暑期作業，看影片賺獎金！詳情可造訪：https://newlife.sogo.com.tw/2023sogood/，或查詢關鍵字「SOGO少年楷模」。

