啦啦隊女神林襄首度引進SAKURA日本餐酒館 九月插旗信義ATT 4 Fun

啦啦隊女神林襄秘密籌備多時的日式餐酒館即將於九月盛大開幕，首度跨界晉身餐飲頭家，將日本精緻餐飲文化結合潮流舞蹈與新興數位藝術，透過日式餐酒館品牌SAKURA的日式餐飲情調和台灣消費者見面，首次當老闆開店便勇敢插旗台北信義區ATT 4 Fun一級戰區，誓言要以「林襄旋風」席捲粉絲們的心，SAKURA日式餐酒館也將儼然成為ATT 4 Fun新踩點聖地。

平日在球場上以活潑吸睛的魔鬼身材、甜美臉蛋以及應援舞蹈擄獲球迷心的林襄，其實是個不折不扣的美食控。為了一圓開店夢，她引進台灣第一家主打日式精緻甜品，同時兼具演歌潮流藝術表演的日式餐酒館，期望能藉由經典日本料理融合創新元素，為粉絲獻上仿如啦啦隊般的味蕾盛宴，也讓人們見識到林襄不再只是一名啦啦隊女孩，而是搖身一變成為有商業概念的老闆娘。

林襄引進SAKURA日式餐酒館將成為ATT 4 Fun新踩點聖地。圖／SAKURA日式餐酒館提供

林襄談論到對日本有著一股很特別的情懷，不管是人文風情還是飲食文化，讓她回台後仍常常想念，特別是日本極度重視的五感體驗與儀式感讓她更是印象深刻。因此，她開始發想如何能讓這份五感想念也能讓台灣粉絲們感受到，她積極與當時在日本有接觸的SAKURA餐飲洽談合作，透過日本精緻美食的雕琢、空間場域的設計以及精心海選的表演者及樂曲的選擇等，她都親力親為參與策畫與製作，希望能讓曾在日本感受的那一份感動亦帶回台灣。

「我們希望客人一進入SAKURA日式餐酒館，眼睛彷彿開始在吃美食！」林襄秀出招牌甜美笑容說到。從賓客進入餐酒館開始，目光所及與整個用餐空間，都布滿各式日式風情的投影藝術與舒適擺設，花朵灑滿所到之處，就連用餐時，桌上也會有隨著音樂快慢而撒下的飄逸花朵，讓人秒置身日本，浪漫的氣氛令人目不暇給。

SAKURA日式餐酒館將帶來精彩的日式甜點與展演藝術。圖／SAKURA日式餐酒館提供

林襄掩不住興奮之情表示，開設SAKURA日式餐酒館還有一個很大的夢想要實現，即想透過海選機制來甄選出未來在餐廳內常駐的專屬舞團，以及未來可與她一起進軍日本出道的偶像團體。在啦啦隊、演藝圈及時尚圈各領域都有亮眼表現的林襄，更希望能透過開店機會扶植有星夢的年輕人，能一起站上國際舞台發光發熱，且協助有潛力舞者能在餐酒館伸展台上展現自信；而林襄還會親自參與作曲、編曲與監製，實現將TPOP傳遞到世界的夢想企畫，令她感到超級期待！

林襄還透露，她將會持續以影片或FB/IG發文方式跟愛她的粉絲們分享首次當餐飲老闆的內幕過程，讓大家一睹充滿林襄色彩的值得一探究竟的SAKURA日式餐酒館，以及領軍的偶像團體邁向日本的出道進度！