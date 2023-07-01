得恩堂眼鏡今夏最食尚 配眼鏡還請吃MOS漢堡餐

炎夏來臨，大家準備好啟動暑假模式了嗎？不論是利用暑期旅遊旺季安排全家出遊，還是畢了業剛要踏出校園準備展開職場小白的新人生，許多人都會利用暑期重新配一副新眼鏡，迎接新的人生階段！為了滿足暑假配鏡需求，得恩堂眼鏡今夏給消費者滿滿戴時尚+饗食尚！隨著疫情解封，大家終於可摘下口罩，奔向久違的各地美景，或是放下書本盡情瘋3C，這時當然少不了要戴上兼具時尚與防護功能的眼鏡，才能好好保護我們的靈魂之窗，安心看好每一天！2023/7/1起至9/30，至得恩堂選配流行時尚版的Mose潮框+法國光學大廠依視路家族品牌e-Lens奈米非球面鏡片，整副配好優惠價1980元，還送玩美鏡盒；配鏡滿2980元再請吃美味的MOS摩斯漢堡套餐！讓您戴的時尚，看的清楚，吃的開心，一舉三得最超值！

另外，至得恩堂挑選阿湯哥跟木村哥最愛戴的Ray-Ban雷朋眼鏡，指定光學款+法國e-Lens濾藍光鏡片整副配好只要3980元！得恩堂年度熱銷第一名的ZIZKA+職人鏡框，時尚復古 潮流百搭，是店家最推薦款式，特惠價2980元加贈絲紋經典鏡盒。夏天必備防曬神助手Mose日韓版大框太陽眼鏡，買一送一，喜歡的樣式都買起來！還有新上市的ivida艾薇塔 羽鈦系列鏡框，輕盈彈性佳，多色系添品味，買就送時尚鏡盒。更多配鏡優惠請洽得恩堂眼鏡門市，或上官網www.grace.com.tw查詢！

得恩堂眼鏡率先業界引進日本的精準驗配流程，每位驗光師均具備純熟的驗光和配鏡技術 ！ 圖／得恩堂提供

『得恩堂眼鏡』守護全民視力健康超過80年，是大家最熟悉的眼鏡專家，除了專業配鏡服務外，得恩堂最新獨家販售紓壓保健『breo倍輕鬆』按摩系列：眼部熱敷按摩器、頸部熱敷按摩器、迷你筋膜槍、腰背按摩器等，都是居家保健的熱銷好物，讓消費者隨時放輕鬆、顧健康！歡迎到指定門市免費體驗指壓揉捏快感！

得恩堂秉持「得恩、感恩、報恩」的經營理念，以專業技術、絕佳品質的商品與用心服務來守護全民視力健康，贏得消費者的信賴成為配眼鏡的最佳首選。得恩堂率先業界引進日本的精準驗配流程，每位驗光師均具備純熟的驗光和配鏡技術，能深度了解顧客視覺感受，根據每個人不同的用眼需求量身打造最合適的眼鏡。得恩堂持續提升服務品質，用專業守護全民 的美好視界！