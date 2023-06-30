台灣富綢50週年慶暨新品牌ElasLana發表 開創紡織新契機

台灣富綢6/30舉辦50周年慶祝晚宴，董事長莊燿銘感謝長期支持富綢的上下游協力廠商及員工們同心協力為公司開創新榮景。圖／李水蓮
台灣富綢6/30舉辦50周年慶祝晚宴，董事長莊燿銘感謝長期支持富綢的上下游協力廠商及員工們同心協力為公司開創新榮景。圖／李水蓮

台灣富綢於6/30舉辦50周年慶祝晚宴，並首次發表布料品牌ElasLana，該布料結合纖維的彈性與羊毛的舒適感，讓人們在不同情境下，都可穿到舒適自在的衣著，是富綢長期以來秉持的重要理念，未來亦持續開發都會休閒機能布料，讓人們穿到有型舒適的服飾。

董事長莊燿銘與新品牌ElasLana產品合影。圖／李水蓮
董事長莊燿銘與新品牌ElasLana產品合影。圖／李水蓮
董事長莊燿銘表示，ElasLana高彈性毛感機能性布料，係機能布料中最經典的品牌布料、稱霸市場，倍受國際品牌肯定。圖／李水蓮
董事長莊燿銘表示，ElasLana高彈性毛感機能性布料，係機能布料中最經典的品牌布料、稱霸市場，倍受國際品牌肯定。圖／李水蓮

富綢以自有之加工絲廠、織布廠，結合多年專業產業經驗，並以客戶需求為導向，一條龍研發各式布款，甚至為客戶提出一系列解決方案，富綢近幾年利用最新AI科技，持續引進自動化設備，建立智慧工廠，以精確而靈敏的生產控管系統，為客戶提供更佳的產品及服務，未來更希望擴充到下游染整廠，為客戶提供更全方位的服務。

為朝向淨零排碳、綠色永續，富綢亦不遺餘力，在原料替代方面，使用PET再生原料生產出環保布料，做成各式成衣，今年為響應淨灘活動，特以回收寶特瓶為主要原料，製作全製程MIT的機能、時尚、環保圓領衫，致贈給淨灘參與者，未來持續朝向布料、成衣回收再生努力。

在能源優化方面，富綢今年於工廠建置屋頂太陽能發電系統，使用乾淨能源，並優化製程及設備，提高能源使用效率，並於今年參與工業局「紡織供應鏈低碳排開發技術計畫」，強化自身產品的低碳競爭力和市場佔有率，預計在未來三年內完成低碳產品開發、測試和驗證等工作。

現階段富綢已將傳統工廠轉型為智慧工廠，未來富綢期許朝向紡織領域多角化經營，以現有布料基礎延伸發展到下游衣飾、布包配件、家飾用品等應用，打造自有品牌。富綢亦將持續秉持ESG永續理念，與各界夥伴共同推動2030永續發展目標。富綢期許員工擁抱夢想、勇於改變、綠色永續、共創未來，不只是一個創造利潤的企業，更是一個善盡社會責任的企業公民。

台灣富綢深信織品的設計生產，會讓人與環境產生不同而特殊的連結，希望透過優質的ElasLana織品，讓使用者享有舒適的穿著體驗，增添日常生活的豐富多彩，更能盡情展現自我風格。圖／李水蓮
台灣富綢深信織品的設計生產，會讓人與環境產生不同而特殊的連結，希望透過優質的ElasLana織品，讓使用者享有舒適的穿著體驗，增添日常生活的豐富多彩，更能盡情展現自我風格。圖／李水蓮

文 李水蓮

工商時報