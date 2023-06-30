台灣富綢50週年慶暨新品牌ElasLana發表 開創紡織新契機

台灣富綢於6/30舉辦50周年慶祝晚宴，並首次發表布料品牌ElasLana，該布料結合纖維的彈性與羊毛的舒適感，讓人們在不同情境下，都可穿到舒適自在的衣著，是富綢長期以來秉持的重要理念，未來亦持續開發都會休閒機能布料，讓人們穿到有型舒適的服飾。

董事長莊燿銘與新品牌ElasLana產品合影。圖／李水蓮

董事長莊燿銘表示，ElasLana高彈性毛感機能性布料，係機能布料中最經典的品牌布料、稱霸市場，倍受國際品牌肯定。圖／李水蓮

富綢以自有之加工絲廠、織布廠，結合多年專業產業經驗，並以客戶需求為導向，一條龍研發各式布款，甚至為客戶提出一系列解決方案，富綢近幾年利用最新AI科技，持續引進自動化設備，建立智慧工廠，以精確而靈敏的生產控管系統，為客戶提供更佳的產品及服務，未來更希望擴充到下游染整廠，為客戶提供更全方位的服務。

為朝向淨零排碳、綠色永續，富綢亦不遺餘力，在原料替代方面，使用PET再生原料生產出環保布料，做成各式成衣，今年為響應淨灘活動，特以回收寶特瓶為主要原料，製作全製程MIT的機能、時尚、環保圓領衫，致贈給淨灘參與者，未來持續朝向布料、成衣回收再生努力。

在能源優化方面，富綢今年於工廠建置屋頂太陽能發電系統，使用乾淨能源，並優化製程及設備，提高能源使用效率，並於今年參與工業局「紡織供應鏈低碳排開發技術計畫」，強化自身產品的低碳競爭力和市場佔有率，預計在未來三年內完成低碳產品開發、測試和驗證等工作。

現階段富綢已將傳統工廠轉型為智慧工廠，未來富綢期許朝向紡織領域多角化經營，以現有布料基礎延伸發展到下游衣飾、布包配件、家飾用品等應用，打造自有品牌。富綢亦將持續秉持ESG永續理念，與各界夥伴共同推動2030永續發展目標。富綢期許員工擁抱夢想、勇於改變、綠色永續、共創未來，不只是一個創造利潤的企業，更是一個善盡社會責任的企業公民。