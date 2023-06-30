百貨第一 遠百登頂三冠王

連續四年獲AREA肯定、名列碳競爭力100強企業、全球永續百貨TOP 10

遠東百貨連續四年榮獲亞洲企業社會責任獎（AREA）肯定，今年再度榮獲「綠色領導獎」及「企業永續報告獎」雙獎殊榮，其中，「綠色領導獎」已連續四年獲獎肯定，造就百貨第一。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，此次獲得亞洲企業社會責任獎的肯定，能夠連續四年獲獎並不容易，感謝同仁一直重視細節，努力把每件事做到好。此外，並分享另一項國際榮耀，去年榮獲世界百貨聯盟（IGDS）頒發全球推動永續活動表現最佳的前10名百貨公司，與智利Paris Department Stores、英國Selfridges、南非Woolworths等10家百貨公司一起入圍全球TOP10最佳永續百貨行列，遠百成為臺灣首家獲此殊榮的百貨。

在遠東百貨總經理徐雪芳帶領下，遠百再度獲2023AREA雙獎殊榮。圖／遠東百貨提供

面對全球氣候變遷挑戰，遠東百貨重視綠色營運，要求全台12間店從日常營運細節中做好各項管理，落實低碳環保的營運精神，以實踐環境永續的積極目標。為接軌2050全球淨零排放宣示，遠東百貨已經在環境面啟動「節能、減碳、減廢」2.0計畫，透過每月KPI管理、推動節約能源專案、加強商場垃圾分類、以及定期員工教育訓練等措施，希望在未來5年達到「節能、減碳、減廢」的管理成效分別為：每家店平均節省94萬度的用電量，每1元營業額排碳密集度減少15％，以及商場廢棄物回收比例提升至50％的環境永續目標。

遠東百貨也響應政府能源轉型政策，審慎評估適合地點推動綠電計畫。目前已於台中店、信義店、花蓮店及台東自有土地四個地點設置太陽能發電系統，預估年產出綠電可達204萬度。未來，遠東百貨也將結合AI，導入智慧能源管理系統以持續精進節能效率，同時增加綠電使用比例，在「節能」與「綠能」齊頭併進下，為百貨業低碳轉型樹立良好示範。

此外，每年定期檢視百貨營運過程可能造成的環境衝擊，並研擬因應對策，展開行動方案，以降低環境衝擊。百貨長時間的營運需求，使得空調、電梯、照明成為商場主要耗能措施，也成為遠東百貨節能管理上的主要課題。遠東百貨透過管控冰水主機，使用節能燈具，導入巡檢APP等管理行動，讓節能減碳效果顯著，優異的減碳成效更名列商業週刊碳競爭力100強企業，成為唯一上榜的百貨實體通路。

去年遠東百貨在營業面同步交出亮眼的經營成績，業績570億元及營業利益24.8億元雙雙創下自民國56年成立以來新高峰。迎向未來，遠東百貨將繼續保持獲利成長，同時落實ESG績效，建立永續為導向的管理模式，提升企業永續競爭力，創建百貨業永續營運標竿。

員工健康UP計畫，打造幸福職場

遠東百貨擁有近1,400位員工，尊重每位員工的差異性，推動性別平等、杜絕歧視、健康促進等管理措施，營造平等、多元與包容的職場環境，讓員工在支持性的環境中安心工作，將正向積極的態度帶進業務活動，展現最佳的服務品質與工作效率。

特別在健康職場推動方面，遠東百貨已連續4年執行「員工健康UP」促進計畫，讓公司成為員工健康管理的好夥伴。2022年，遠東百貨安排臨場醫師服務，提供416位員工健康諮詢；安排流感疫苗施打服務，有200位員工參與；發布96則熱門健康資訊，提醒員工注意健康；同時也鼓勵員工成立運動類型等多元化的社團，目前有85位社團成員，透過這些促進健康的關懷行動，讓員工取得工作與生活平衡。

而在回饋社會關懷社會部分，為落實企業回饋社會的理念，遠東百貨將分布全臺12家營業據點打造成在地的「公益平台」，串聯消費者、專櫃廠商、地方政府等各界資源，2022年舉辦783場弱勢扶助、婦幼關懷、環境保護等公益活動，幫助需要幫助的人，積極善盡企業社會責任。

遠百員工一日志工服務，到動物園清掃園內環境。圖／遠百提供

台南大遠百更是連續14年舉辦聖誕公益點燈活動，邀請偏鄉學童一起溫馨過節，迄今已有近3,000位學童參與活動。2022年點燈活動特別與臺南市原住民事務委員會合作，以臺灣原住民圖騰，打造全臺唯一一棵原住民風格耶誕樹，並送出360雙運動鞋以及其他從各界募集來的愛心禮物給11所國小原住民學童。

而自民國67年開始遠東百貨即開辦捐血活動，擁有45年的捐血活動歷史，各分公司利用假日等人潮眾多之際，與各地捐血中心合作，邀請民眾挽袖捐血，協助解決社會血庫血荒的問題。高雄大遠百更是連續5年規劃「情人愛捐血活動」，邀請民眾在一年一度的情人節，與伴侶一起「捐血助人」，近4年，遠東百貨每月平均舉辦超過4場捐血活動，累計已舉辦218場捐血活動，募集超過1,060萬CC熱血。

遠百人身體力行做公益，以「愛的串聯」作為投入公益活動的號角，各分公司員工亦自發性組成志工隊，投入弱勢扶助、陪伴兒童、探視長者、環保淨灘等一日志工服務；過去4年來，員工志工服務累計142場活動，服務時數達3,175小時。

第五代百貨店，永續購物超有感

掌握環境變化，與時俱進的創新、改變、轉型一直是遠東百貨永續經營的重要基礎。遠東百貨從第一代寶慶店發展到最新的第五代竹北店，50年來，每一代店型都以「永續」作為出發點，不斷在營運模式挹注創新、環保等永續元素，將傳統百貨公司發展成為兼具購物、餐飲、休閒、娛樂的全客層、新型態商場。

並從空間與服務著手，以寬敞舒適的購物環境、專業貼心的顧客服務、以及環保減量的綠色消費行動，為消費者打造有感的永續購物體驗。

自去年起推出新的週年慶紀念紙袋，紙袋圖案即是以「環境永續、關懷自然」為設計主軸，同時使用經美國SCS Global Services認證的環保牛皮紙製作，並加入苦楝、黃槿、台灣海棗、梭羅木、龍船花、水茄苳、白鶴蘭等臺灣7大原生種植物圖樣，藉由具有環保教育意義的設計，表達遠東百貨對環境永續的重視，也邀請顧客透過使用環保紙袋，進一步支持商品包裝減量、紙本廣宣品印刷減量等服務，與遠百一同以永續消費力，創造美好生活。