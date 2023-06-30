純電跑車IONIQ 6正式交車 搶訂配額追加200台

榮獲2023世界風雲車、年度電動車、年度汽車設計三大獎榮耀的HYUNDAI IONIQ 6，3月國內上市後首年配額300台線上搶訂完售，總代理南陽實業持續向原廠爭取提高新車，近日首批IONIQ 6到港正式展開交車，南陽實業特於媒體活動宣布新增200台配額，並且另一款電動休旅IONIQ 5同步追加300台新車供應，以回應眾多喜愛IONIQ品牌消費者的熱烈需求。本週末(7/1、7/2)全國HYUNDAI展示中心舉辦品牌電動車擴大試乘活動，搶先體驗IONIQ 5與IONIQ 6創新前瞻的純電魅力，還可參加試乘抽SYM MMBCU。

有別於IONIQ 5純電休旅的設計思維，全新IONIQ 6更是品牌想望的EV世代純電跑車代表，外觀設計以「Electrified Streamliner」簡潔前衛流體曲線，大膽定義Dream Car純電跑車工藝，極致0.21cd超低風阻，只為絕佳動態空氣力學與純電能耗，同時大量運用「Parametric Pixels」參數化科技元素，在細節中展現屬於純電跑車新美學。內裝氛圍，IONIQ 6揉合前衛科技與實用大四座空間設計，資訊幕雙12.3吋數位儀表、雙前座電動座椅(全傾倒功能，附加熱/通風功能)、BOSE高階音響系統及64色雙色沉浸氣氛燈(附車速連動)。受惠先進E-GMP電動車全球模組化底盤，2,950mm長軸距與前後短懸吊設計讓IONIQ 6擁有超寬敞車室空間，提供駕駛者與乘客最舒適的乘坐體驗。

先進E-GMP 電動車全球模組化平台更是IONIQ 6電控技術優異的核心關鍵，採用高密度電芯電池組、高科技電能管理與高效永磁同步電動馬達總成運作，創造最高730km續航里程及支援350Kw業界最超高速充電優勢。主被動安全上，IONIQ 6標配HYUNDAI SmartSense豐富主動安全輔助系統，包含SCC智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA前方主動煞停輔助系統(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)，等20項達Level2等級的輔助系統，以及EV600以上標配的BVM盲區影像輔助系統、SVM環景影響輔助系統、SEA安全下車輔助及電動車獨有RSPA 2.0智能遙控停車輔助系統。