All-New CIVIC e:HEV首批車輛磅礡到港！ 7/12嶄新登場，解謎活動展開中

Honda CIVIC自問世以來，以尖端動力性能與絕佳油耗受到許多追求極致駕馭的消費者喜愛，在全球獲得超越2,750萬車主的一致好評與信賴！值得告訴消費者的是，全新世代all-new CIVIC e:HEV首批新車業已剛剛到港，預計7/12正式上市！因all-new CIVIC e:HEV採限量販售，買家們可儘速至全台Honda Cars搶先預訂體驗「Exhilarating令人興奮的CIVIC e:HEV」馳騁駕馭性能。

因all-new CIVIC e:HEV採限量販售，買家們可儘速至全台Honda Cars搶先預訂體驗「Exhilarating令人興奮的CIVIC e:HEV」馳騁駕馭性能。圖／業者提供

為在正式上市前讓消費者搶先一睹all-new CIVIC e:HEV令人上癮的馳騁駕馭基因，Honda Taiwan特與知名Youtuber 「TEEPR叭啦叭啦研究室」合作，以全方位的角度帶著網友抽絲剝繭，剖析藏在影片中的密碼，並透析日製歐規性能車的設計細節。Honda Taiwan邀請消費者後續至all-new CIVIC e:HEV如癮隨行活動網頁輸入密碼，成功解鎖者即可有機會抽中專屬CIVIC e:HEV的5萬元購車金(共1名)、限量專屬CIVIC e:HEV襯衫(共10名)及保溫杯(共20名)好禮，得獎名單將在7/13於官方網站上公布，敬請消費者持續鎖定官方發布訊息。