易飛網營收創新高 集團旅遊產品線添生力軍

旅遊電商易飛網今（6/30）召開股東會，最新財報顯示，受惠於跨境旅遊開放及疫後旅遊潮湧現，今年第一季營收年增率高達127%，且是自2020年疫情以來首度轉虧為盈，而5月份單月營收更創下九年歷史新高。

展望下半年，隨著旅遊市場穩健復甦，易飛網將持續深耕日韓與東南亞短線、國內旅遊及旅遊周邊元件，並瞄準中東及歐洲航線布局，明年更將進軍遊輪市場，為集團產品線增添生力軍，以滿足不同族群旅遊需求，擴大服務版圖。

易飛網股東會今通過2022年財報，公司整體營運在疫情趨緩下，年度營收435,558仟元，年增119.7%，淨損年減35.2%。根據最新2023年5月營收報表，今年第一季每股盈餘為自疫情以來首度轉虧為盈，且今年已連續五個月單月營收年增率翻倍，其中1月份單月營收較去年同月年增率876.7%，2月份年增率更逼近900%，3月至5月年增率表現都不俗，5月份單月營收更創下易飛網上櫃掛牌九年以來新高紀錄。

易飛網今（6/30）召開民國112年股東常會。圖／易飛網提供

易飛網董事長周昀生表示，調整集團銷售策略是易飛網得以在疫情夾縫中生存且至今寫下不俗成績的不二法門，易飛網過去以全台第一家網路旅行社(OTA)自居，旅遊產品以自由行及機票為大宗，銷售模式為B2C(business-to-consumer)，現已逐步轉型為B2C+B2B2C(business-to-business-to-consumer)，除過去累積的150萬會員為目標銷售族群外，於疫情期間開發的近千家同業亦是協助易飛網分銷的重要網絡。

周昀生指出，精準掌握市場脈動及需求也是邁向成功的另一關鍵，尤其疫情後易飛網加重團體旅遊銷售比重，亦跨足包機及包船的策略模式，抓緊客製化市場商機，甫以OTA的技術與經驗，成功提升銷售成績，甚至超越過去的易飛網，成為國內新主流旅行社。

周昀生說明，易飛網今年4月已陸續啟動包機及包船，包機熱門航點包含日本佐賀、越南峴港及離島馬祖，商品愈發完整，展望下半年，因應疫後航空公司人力受限的情況，易飛網將加強季節性的日韓及東南亞短線包機，並開發二線城市，讓旅客體驗不同航點的旅遊風光，同時提供旅人更充足的機位數，另一方面，易飛網亦將積極擴展旅遊版圖，正式宣布進軍長線市場，以歐洲及中東為重點航線，提升產品覆蓋率，首波規畫以「極光」及「特色聖誕市集」為主題的歐洲旅遊，並將代理阿聯假期，帶旅人前往杜拜、摩洛哥與突尼西亞等中東旅遊熱點。

周昀生表示，三年疫情期間，易飛網致力經營國內旅遊如華信假期及離島行程，即便現國境已開，仍將其列為布局重點，同時將挹注集團資源，擴大桃園機場櫃檯服務據點，目前每月服務人次較疫情前已復甦五成至5萬人次，盼在年底前入境人流將倍數成長，以推升集團wifi機、SIM卡及獨家代理的桃園捷運機場快線票卡等旅遊周邊元件產品線之銷售成績。周昀生進一步指出，明年易飛網將跨足郵輪市場，首波推出歌詩達莎倫娜號規劃春季日韓賞櫻遊程，接續有「飛航郵輪」托斯卡尼號遊阿拉伯半島及2024年冬季的MSC地中海榮耀號，提供國人更多元的出國選擇。