暑遊金門 全家大小有吃有玩還可以抽國際機票

金門縣政府於6月30日至7月2日在台北車站辦理為期三天的「金門特色產業嘉年華」展售活動，邀請21家具特色的金門業者跨海展出。

金門縣副縣長李文良表示，金門特色產業嘉年華期間，來一趟台北車站，就能將金門最有特色的伴手禮帶回家，讓你有秒到金門吃美食買伴手禮的感覺。包括金門必買的高粱酒、鋼刀、一條根、貢糖、麵線、牛肉乾及酸白菜，還有金門在地青年所研發的新產品：高粱酒漬咖啡、消波塊牛肉乾、鳳梨酥、水滴形狀的茶磚、金門傳統花帔工藝品、傳承百年以上老店的傳統閩式點心糕餅，橫跨近兩世紀的歷史，在地人可以買到每日現磨的胡椒粉，此外現場消費滿千元可參加博狀元活動，有機會獲得最高6,600元展場電子消費券，打卡按讚分享再送精美小禮品。

中衛中心詹偉正執行副總（左起）、金門縣政府張瑞心處長、金門縣政府李文良副縣長、中衛中心袁威五副總、中衛中心林孟麗協理，至展區導覽巡禮。圖／陳宗慶

暑假已經開始了，家長可以帶著大小朋友一同到金門來玩，在7月1日至8月31日這二個月期間辦理「親子嘉年華」，主打主題式親子體驗，有高粱掃帚手作體驗、風獅爺彩繪、帆布袋絹印、漢服古裝體驗、風獅爺紅龜粿DIY、官窯捏陶彩繪DIY、潮間帶生態體驗以及刺激有趣的實境營區水彈槍射擊體驗等，遊客可任選參加，團體可預約安排導覽解說。

還有，曾在金門當兵的朋友，今（112）年的「金門老兵召集令」時間提前了，在7月中旬登場，一直辦到12月中旬，除了讓返「金」老兵能找到更多當年回憶，更可趁暑假一起帶著家人及親朋好友，跟你一起回憶當初在金門當兵的點點滴滴，拿專屬紀念酒，讓老兵享有返「金」消費優惠的同時，也能促進彼此間的情誼。

除了玩之外，再加碼「一起唷~遊金門」一個月（從7月1日至7月30日）活動，來金門吃美食買美食伴手禮，登錄發票或收據雙重送，第一重：消費滿300元即可參加亞洲及金門來回機票大放送，包含東京、首爾、新加坡、曼谷四地來回機票，第二重：你消費我買單，送10萬元消費金！