淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」系列活動將啟動

放暑假了！福容大飯店淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」系列活動將啟動，7月開始至9月夜間動感水舞音樂秀、7月21〜23日「海洋獨立音樂大賞」會前賽、8月12〜20日連續兩個週末接力開唱「2023新北市河海音樂季」、8月27〜9月3日有2場絢爛煙火秀等，從白天玩到夜晚，一路玩到9月，堪稱最狂夏日派對，北台灣最美淡水福容飯店玩出新高度。

淡水福容－漁人碼頭水舞。 圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

夏天也是出遊天、創造美好回憶的最佳季節，淡水漁人碼頭規劃一系列吸晴活動，抓住出遊民眾目光，白天可搭乘渡輪暢遊藍色公路，沿木棧道欣賞河岸風景，或騎單車享受金色水岸自行車道風光，還是探訪石滬潮間帶等， 傍晚觀賞夕陽餘暉，夜晚來臨時，漫步多彩繽紛的情人橋。

淡水福容－淡海輕軌。 圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

淡水是親子短程度假首選，淡海輕軌就能輕鬆抵達，可以很快進入度假模式，位於淡水漁人碼頭景區內的福容飯店，獨特郵輪造型及無敵海景房，令人印象深刻，市場討論火熱，無論是休閒設施及親子活動都相當受歡迎，是一間頗具人氣的親子飯店。戶外「海景露營房」及室內「露營主題房」更是讓親子客趨之若鶩，一房難求！

淡水福容－露營主題房。 圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

館內美食包含阿基師茶樓，保留傳統推車港式點心，以及淡水在地食材，田園咖啡廳暑假期間推出自助式下午茶，晚餐則推出「東南亞美食節」自助百匯，囊括菲律賓、泰國、越南、馬來西亞、新加坡等國家的經典美食，一次嚐遍南洋風情料理！享用自助晚餐還有機會抽中星宇航空機票等大獎，保證讓大家玩樂之餘，也能大飽口福。

淡水福容－阿基師觀海茶樓。 圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

福容淡水漁人碼頭休閒設施齊全，像是觀景情人塔、高空絕美泳池、親子體能館、星光電影院、親子電動車等，景區內還有全台看夕陽最美的星巴客。商圈好吃也好買，有海景咖啡廳、海鮮餐廳、小吃、伴手禮、特賣會等，週邊景點則有石滬心潮間帶、幾米遊園車、溜溜帽遊樂場、淡海輕軌自行車秘境等，有時間還能順遊北海岸碧海藍天的遊程，吃喝玩樂的豐富行程，三天二夜玩不完玩到不想回家。網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/fw/

淡水福容－石滬心生態導覽。 圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供

福容大飯店淡水漁人碼頭 訂房專線：02-2628-7777。

地址：新北市淡水區觀海路83號