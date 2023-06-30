法國在台協會商務處攜手9大法國香氛保養品牌

French Beauty Experience 法式美妝生活體驗展會

有鑑於台灣至今尚無專屬法國之美妝展會，法國在台協會商務處（Business France）於昨（29）日舉辦第一屆「French Beauty Expérience 法式美妝生活體驗展會」，邀請9家法國品牌前來展出最新技術及創作，當中包括已在台上市和尚未進入台灣市場之保養、香氛及個人清潔品牌。活動開放預先報名之台灣進口商及一般消費者至現場體驗及洽談。法國在台協會商務處處長高德廉 （François Cotier）及活動贊助商之一台灣萊雅總裁師逸樺（Eva Leihener-Stefan）到場致詞，現場並邀請網紅曼蒂Mandy和浿機分享產品使用心得。

法國在台協會商務處處長高德廉於活動揭幕致詞表示，「美」和「食物」都是強烈連結台灣和法國的事物，而在2022年，法國輸台之美妝保養品成長幅度高達 21.4%，與龍頭日本以不到1%市占率之差位居台灣美妝市場第二大國。以此成長幅度推估，超越日本指日可期。另外也表示，台灣和法國在極新科技層面皆處於領先地位，推動美妝產業向前發展。很開心今天能夠和法國美妝集團萊雅 （L‘Oreal Group）以及現場各有專精之法國品牌齊聚一堂，讓大家認識法國產品的優勢。

台灣萊雅總裁師逸樺則在致詞中提到，「美」對人類是至關重要的，因為美可以讓人有力量，並帶來自信。法國對「美」的獨到見解使她成為領先世界的美妝大國，背後蘊藏的是夢想家的視野、迷人的傳承和精湛工藝。而萊雅的「美」不只是美，身為全球及全台第一大化妝品集團，萊雅希望帶來有意義的影響，因此在產品研發層面力求永續發展，尊重環境，十年來更致力於數位化，利用最先進的科學技術，提供更個人化、更觸手可及的美容服務，希望未來繼續以美妝科技為動力，為所有人及每個人創造美力，感動世界。她也祝福參展品牌在台灣都能茁壯地發展。

現場亦邀來人氣網紅分享產品使用心得。慢式花藝主理人曼蒂Mandy成天與各式香氣為伍，此次特別體驗室內擴香和個人香氛職人品牌Mad et Len和南法小眾香氛Reminiscence。 她認為Reminiscence的瓶身設計相當用心，其中，Patchouli 廣藿香淡香水混合了維吉尼亞雪松和澳大利亞檀香的沉穩木質調，非常具有深度和法式風格。Mad et Len那充滿手工質感、藝術品般的外型設計、展現自然性的香調，都讓她感到十分驚豔，覺得不管是與質樸素雅或冷硬調性的空間搭配，都相當融合，同時又具有自身獨特的存在感。

時尚美妝部落客浿機特別喜歡法國保養品天然、有機，配方不複雜、親膚性高的特性。她表示很喜歡有機植萃品牌Christian Lenart旗下的玫瑰花水，可以做為化妝水和濕敷使用，夏天又可隨手使用幫肌膚降溫補水，一瓶多功能，令她愛不釋手。另外也試用了有機醫學保養Gamarde明星商品「全效晶亮精華油」，覺得使用起來延展性佳且吸收快，肌膚看起來很透亮，另外也可以當髮尾修護，是旅行必備的逸品。此外，Gamarde「舒緩活泉噴霧」，對於常待在冷氣房裡的人，可用來隨時進行肌膚補水，或上班躁時隨時噴一下，就可以感受來自法國活泉的療癒。

主辦單位表示，法國美妝保養產品在護膚、香水或彩妝等領域，皆在全球市場獨占鰲頭。除了在功效研發及使用者體驗層面上不斷推陳出新，對於環境永續及使用者福祉等議題亦相當重視，在產品安全性層面更是嚴格把關。此次很開心能夠發揮法國官方的力量，集結從法國遠道而來的品牌，與已進入台灣的法國品牌一同攜手，拉抬法國保養品的聲量，讓法國美妝產品被更多人看見、了解。

活動現場有許多人共襄盛舉。圖／法國在台協會商務處提供

–

「French Beauty Experience – 法國美妝生活體驗展會」於6月29日至6月30日於台北101獨一文創舉辦，現場展出品牌包括 : 眼部科學保養專家Christian Breton (https://www.christian-breton.fr/en/)、純淨活泉保養品牌La Cure Beauté (https://www.lacurebeaute.fr/en/)、簡約保養品牌Kool Beauty (https://koolbeautyparis.fr/en/)、植萃天然品牌Christian Lenart (https://www.abiz.com.tw/m/ )、有機醫學保養Gamarde、個性手工香氛Mad et Len (https://madetlen.com/fr/)、普羅旺斯個人清潔與保養品牌Plantes et Parfums de Provence (https://www.fevrier.com.tw/)、南法小眾香氛Reminiscence (https://reminiscence.eu/)、有機時尚清潔品牌WhatMatters (https://what-matters.com.tw/)。活動贊助商──法國樂家咖啡 Cafés Legal (https://www.legal-upresso.com.tw/) 亦於現場提供純正的法國香濃咖啡，讓來訪賓客一次體驗多元的法式產品魅力及特色。

–

更多細節請詳參展商目錄：https://heyzine.com/flip-book/79d55ed74d.html#page/1